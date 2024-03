Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées annonce l’ouverture des candidatures pour l’obtention « du prix de la meilleure recherche scientifique féminine » au titre de l’année 2024.

Selon un communiqué publié mardi sur la page officielle du ministère, l’appel à candidature est ouvert à partir d’aujourd’hui 19 mars jusqu’au 10 mai 2024.

Décerné annuellement, à l’occasion de la fête nationale de la femme tunisienne célébrée le 13 août, ce prix de quinze mille dinars est attribué à la meilleure recherche scientifique féminine réalisée par une chercheure de nationalité tunisienne au cours trois (03) dernières années (y compris l’année 2024).

D’après le communiqué, l’économie circulaire et le développement durable dans le contexte tunisien (La gestion et la valorisation des déchets) est le thème de 2024.

Créé en vertu du décret n°2009-2060, le Prix de la Meilleure Recherche Scientifique Féminine vise à encourager les femmes chercheures tunisiennes et à soutenir leur parcours scientifique.