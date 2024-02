Le CNSTN a stérilisé 60 millions de bavettes, en lutte anti-Covid

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a déclaré que le Centre national des sciences et technologies nucléaires (CNSTN) a stérilisé plus de 60 millions de bavettes dans le cadre de son soutien aux efforts du ministère de la Santé pendant la pandémie du Covid-19.

Pour rappel, la Tunisie fait partie des premiers pays en développement à miser sur les avantages des utilisations pacifiques de l’énergie et des technologies nucléaires, puisqu’elle est Etat membre de l’AIEA depuis 1957 et figure parmi les premiers pays à planifier et à lancer les études nécessaires pour le dessalement de l’eau de mer à l’aide de l’énergie nucléaire.