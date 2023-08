Les priorités économiques de Hachani, selon l’économiste Bassam Naifer

Le gouvernement, présidé par Ahmed Hachani, devra œuvrer au renforcement du stock de devises de la Tunisie à la Banque centrale en le retenant comme objectif prioritaire au cours de la période à venir afin de faire face à l’inflation, à la hausse des prix et à la pénurie de nombreux produits et denrées sur le marché tunisien, préconise l’économiste Bassam Naifer au titre des priorités économiques qui doivent être celles du nouveau chef du gouvernement.

S’exprimant, jeudi, sur Mosaïque fm, il a ajouté que : « la mission d’ Ahmed Hachani s’étend jusqu’à la tenue des prochaines élections, dans un an environ, et il doit s’assigner un objectif clair, qui est de lutter contre la hausse des prix et l’inflation résultant de la dépréciation du Dinar tunisien et l’érosion des réserves en devises à la BCT ».

Il est ainsi enjoint au chef du gouvernement de s’atteler à cette tâche en augmentant la production de phosphate, les transferts de Tunisiens à l’étranger et les montants échangés en devises fortes sur le marché noir », a-t-il souligné.

L’économiste a assuré que « les conditions fixées par le Fonds monétaire international pour octroyer son crédit à la Tunisie commencent à être remplies, et le chef du gouvernement doit obtenir un accord avec le fonds afin de rétablir les équilibres extérieurs ».