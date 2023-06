Les prix de pétrole renouent avec la baisse

Les marchés pétroliers sont volatils. Les prix sont instables dans un contexte de méfiance des investisseurs. Le 30 mai, les cours du pétrole ont renoué avec leur tendance baissière et ont perdu ce qu’ils ont glané la veille après l’annonce d’un accord provisoire sur le plafond de la dette américaine.

Ainsi, le baril de Brent, référence du pétrole algérien, est cédé à 75,47 USD, et le brut américain West Texas Intermediate est cédé à 71,21 USD le baril. Les prix ont reculé et perdu les gains antérieurs accumulés après l’accord provisoire sur le plafonnement de la dette américaine. L’effet d’annonce dépassé, les investisseurs ont renoué avec leurs inquiétudes concernant cet accord, rapporte le site Observ/Algérie.

En effet, les doutes subsistent et impactent lourdement les marchés pétroliers. Certains parlementaires républicains de la droite dure ont déclaré qu’ils pourraient s’opposer à cet accord. Ces déclarations inquiètent les investisseurs malgré l’optimisme affiché par le président américain et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy. Priyanka Sachdeva, analyste de marché chez Phillip Nova affirme que « les déclarations contradictoires des républicains et des parlementaires maintiennent les investisseurs largement investis dans l’impasse ».

D’autre part, le manque de visibilité affiché par l’OPEP, qui n’a pas encore divulgué sa stratégie face à la chute des prix, maintient les investisseurs dans l’expectative. Toshitaka Tazawa, analyste chez Fujitomi Securities Co Ltd, explique pour ce facteur qui tire les prix vers le bas que « les investisseurs ont reporté leur attention sur l’issue de la réunion de l’OPEP+ ce week-end (28 mai), car les messages des principaux producteurs de pétrole ont été mitigés ».

La situation actuelle de la demande du pétrole reste ambiguë. Les investisseurs attendent donc les données du secteur manufacturier et du secteur des services chinois qui seront publiées plus tard dans la semaine pour se lancer. La reprise de la demande de carburant dans le premier importateur de pétrole au monde pourra ainsi sauver les marchés pétroliers.