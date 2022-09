Les prix des engrais chimiques destinés à la production agricole resteront inchangés au cours de cette campagne, par rapport à celle de 2020-2021, selon un communiqué commun publié jeudi, par les ministères du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture.

« Le Groupement chimique tunisien (CPG) poursuivra l’approvisionnement du marché en différents types d’engrais chimiques, afin d’assurer les besoins de la campagne agricole 2023-2022 dans les meilleures conditions ».

Les ministères concernés ont appelé tous les intervenants dans le secteur, à assurer le bon approvisionnement du marché en ces produits sensibles, à respecter les prix et la transparence des opérations lors de leur distribution, sachant que « les sanctions légales et administratives maximales seront appliquées aux contrevenants ».

Les trois départements ministériels ont souligné que ces décisions visent à assurer le bon déroulement des campagnes agricoles et à préserver le pouvoir d’achat du consommateur, en dépit de la hausse des prix de l’importation des intrants nécessaires à l’industrie des engrais chimiques notamment, l’ammoniac qui représente le produit de base pour la production des ammonitrates.

Le président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Noureddine Ben Ayed avait indiqué mercredi lors de la conférence nationale sur les préparatifs de la campagne des grandes cultures 2022/2023, que « le ministère de l’agriculture n’a pas fourni, à ce jour, d’engrais en préparation de la campagne 2022/2023 qui démarre habituellement, au cours du mois septembre ».

De son côté, le directeur central au GCT, Abdelhafidh Ben Othmane, avait précisé mercredi, qu’il existe un stock d’environ 60 mille tonnes d’ammonitrate, soit 25% des besoins des agriculteurs, ajoutant qu’une quantité supplémentaire sera par la suite fournie aux agriculteurs en plus du dioxyde de phosphate (DAP) et du super phosphate triple (TSP).