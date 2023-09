Les prix des fruits ne cessent de flamber… pour cause de canicule !

Malgré l’intervention du ministère du Commerce et du Développement des exportations et la fixation de marges bénéficiaires concernant la vente des fruits, les prix demeurent élevés, ce qui a suscité le désarroi de moult familles tunisiennes, considérant la dernière mesure engagée non sérieuse, et pas réellement mise en œuvre sur le terrain.

A ce propos, le président de l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur, Lotfi Riahi a indiqué à African Manager que le pouvoir d’achat du consommateur a considérablement diminué, ce qui l’a rendu incapable d’acheter des fruits, lesquels ont enregistré une augmentation significative, notamment, l’été 2023, et a évoqué l’existence de nombreuses difficultés qui empêchent l’application de la dernière mesure, notant à cet égard que le problème réside dans le système de distribution.

Il a , à cet effet, appelé à accélérer la numérisation du système de distribution de l’agriculteur au marché de gros et aux commerçants de détail, soulignant la nécessité de revoir la carte agricole pour déterminer les besoins du pays en cultures, légumes et autres produits.

Le 21 août 2023, le ministère du Commerce avait publié un communiqué informant tous les professionnels concernés et le consommateur en général qu’il avait été décidé de fixer en détail une marge bénéficiaire unifiée maximale pour la vente de fruits à 15%, à condition que le bénéfice maximum ne dépasse pas 1 dt/kg dans tous les cas, à partir du mercredi 23 août 2023.

Le ministère a appelé toutes les parties intervenantes à respecter la marge bénéficiaire mentionnée et à éviter toute manifestation de hausse des prix qui exposerait les auteurs aux sanctions légales maximales.

Parallèlement à cette mesure, ses services de supervision, en coordination avec les autorités de sécurité, continuent de mettre en œuvre des programmes conjoints pour lutter contre le monopole, la spéculation et la déviation des voies légales pour approvisionner les marchés en ces produits, a indiqué le ministère.

En cause, la canicule cet été !

Toutefois, un certain nombre de commerçants interrogés par « African Manager » ont confirmé leur refus de respecter la marge bénéficiaire fixée par le ministère car « elle ne couvre pas les dépenses », et ont appelé le ministère à revoir et à augmenter le pourcentage.

La hausse des prix est attribuée aux températures maximales enregistrées durant cet été, qui ont endommagé une large part des superficies de légumes et de cultures dans diverses régions de la République.

Cette canicule a eu un impact significatif sur les arbres fruitiers, en particulier ceux pluviaux, et a entraîné la destruction d’un certain nombre d’amandiers, d’abricotiers, de pommes et de raisins, et dans une moindre mesure a affecté les oliviers, malgré les opérations d’irrigation et de refroidissement.

Par conséquent, la faiblesse de la production s’est traduite par une hausse des prix et a provoqué un déséquilibre entre l’offre et la demande.

En général, en août 2023, les consommateurs tunisiens ont été confrontés à une augmentation mensuelle de 0,6% des prix par rapport à juillet 2023, en raison d’une augmentation des prix qui a affecté l’alimentation, les boissons et le tabac.

L’Institut national de la statistique (INS) a, par ailleurs, attribué l’augmentation des prix en août 2023 à l’évolution des prix des groupes d’aliments et de boissons à 2,3% et au tabac à 3,2%, tandis que les prix des vêtements et des chaussures ont chuté de 4,7% au début de la saison des soldes d’été.

En outre, au niveau du groupe alimentaire et des boissons, les prix des œufs ont augmenté de 11,8%, des légumes de 5,1%, des huiles de 3,8% et des fruits de 3,6%.