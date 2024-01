Les prix du poisson vont baisser pendant Ramadan

Le président de la Chambre régionale des poissonniers de Sfax, Fethi Ben Hssan, a déclaré que le commerce du poisson a connu des difficultés au cours de la période récente, pour plusieurs raisons, notamment les conditions naturelles et les facteurs climatiques.

Ila ajouté sur Express Fm que le marché de poissons de Sfax comptait 150 places de ventes, et que ce nombre est tombé à 50, à la lumière du départ de bon nombre de poissonniers du secteur.

Il a également souligné le déclin de la mobilité du marché, indiquant l’impact des grands espaces et du travail ailleurs en dehors du marché, en plus de l’impact des « outsiders » et des voies de distribution parallèles sur le secteur.

Il a expliqué que le poisson est acheté sur le marché de gros sans carte professionnelle prouvant l’activité, soulignant que la réduction du nombre des intrus contribuera au retour de l’activité du marché et à la baisse des prix et augmentera la participation des citoyens, notamment à la lumière de la baisse du pouvoir d’achat.

Ila évoqué la baisse des bénéfices des vendeurs, ajoutant : « Il y a une responsabilité que les vendeurs portent également et nous cherchons à améliorer la situation. »

Il a également souligné le début des préparatifs du mois de Ramadan, assurant que les prix seront abordables pour les consommateurs, car la chambre organise une initiative annuelle au mois de Ramadan dans le but de faire pression sur les prix.

- Publicité-