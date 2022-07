Les producteurs tunisiens d’huile d’olive marchent sur l’eau

Les producteurs tunisiens d’huile d’olive ont triomphé lors du concours mondial NYIOOC 2022, remportant un nombre record de 32 prix et atteignant le taux de réussite le plus élevé jamais enregistré par le pays soit 80 %.

Les marques tunisiennes ont remporté 21 prix d’or et 11 prix d’argent lors de l’édition de cette année du plus grand concours mondial de qualité de l’huile d’olive, bien qu’elles aient subi le poids du changement climatique au cours des derniers mois.

« Le succès de la Tunisie au prestigieux concours mondial de New York constitue une reconnaissance de l’excellente qualité de l’huile d’olive tunisienne », a déclaré le ministre tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elias Hamza, à Olive Oil Times.

« C’est la confirmation des efforts du gouvernement et des parties prenantes du secteur oléicole de la Tunisie pour développer la qualité [de notre huile d’olive] », a-t-il ajouté, notant que dans de nombreux pays, les avantages pour la santé de l’huile d’olive ne sont pas encore largement connus, mais cela commence à changer.

Ben Ayed Salah, propriétaire de la marque tunisienne Domaine Adonis, a remporté trois prix d’or pour les monovariétales Arbosana et Chetoui et un mélange. Il a déclaré que son entreprise avait les yeux rivés sur le lucratif marché américain après sa victoire à New York.

« Nous sommes très fiers et excités après avoir remporté le NYIOOC pour la troisième année consécutive », a-t-il déclaré à Olive Oil Times. « Cela met en évidence la qualité de nos huiles à l’échelle internationale et nous sommes impatients d’entrer sur le marché américain. »

Olivko, l’un des plus grands gagnants de la Tunisie au NYIOOC 2022, a remporté, lui, cinq prix pour ses huiles d’olive extra vierge biologiques. La société a obtenu trois ors pour ses Chetoui robustes, Chemlali d’intensité moyenne et Wild Cultivar d’intensité moyenne ; et deux argents pour ses huiles d’olive extra vierge Chetoui délicates et d’intensité moyenne.

« J’ai eu exactement le même sentiment qu’en 2019 lorsque j’ai remporté le prix Best in Class [une catégorie de prix qui a depuis été supprimée] », a déclaré Karim Fitouri, le fondateur et propriétaire d’Olivko, peu après avoir appris son succès au concours de cette année.

Fitouri a déclaré que ce sera « toujours le rêve de chacun » de recevoir le prix de qualité le plus convoité du secteur. « Nous devons comprendre ce que les concours signifient au total », a-t-il déclaré à Olive Oil Times, ajoutant que les consommateurs doivent savoir à quelles huiles ils peuvent faire confiance.

« Et c’est exactement ce que fait le NYIOOC. Il procure aux consommateurs la tranquillité d’esprit qu’une huile est de bonne [qualité] », a-t-il déclaré. « Pour ma marque, gagner année après année confirme que nous sommes là pour rester ».

Fitouri a maîtrisé le processus de création d’une huile d’olive extra vierge de haute qualité, s’approvisionnant des meilleures olives de toute la Tunisie pour créer ses huiles primées.

Pas de frontières pour les huiles d’olive

« Il n’y a pas de frontières dans les huiles d’olive », a-t-il déclaré, ajoutant que lorsque les consommateurs décident des huiles du pays qu’ils veulent acheter, ils doivent fonder leur décision sur les caractéristiques et les cultivars souhaités.

Fitouri a ajouté que les producteurs tunisiens ont dû faire face à une chaleur extrême lors de la dernière saison de récolte. Il a déclaré qu’ils ont besoin de plus d’éducation sur les techniques de récolte et d’un transport plus accessible pour leurs olives. « Il y a beaucoup de problèmes, mais ils s’améliorent », a-t-il assuré.

Cependant, même si la réputation des producteurs tunisiens s’améliore au niveau international, Fitouri a déclaré que certains se heurtent à un mur après avoir fabriqué des huiles d’olive vierges extra primées.

« Certains acheteurs du reste du monde ne sont pas prêts à payer un prix équitable pour leur huile d’olive extra vierge », a-t-il déclaré. « Quand ils regardent la Tunisie, ils veulent une huile bon marché. Et nous savons ce que bon marché signifie : une faible qualité. Donc, lorsque les producteurs font de l’huile d’olive extra vierge de haute qualité, ils ne peuvent pas la vendre. »

Un autre producteur lauréat du NYIOOC axé sur le marché international est La Société Agricole d’Innovation, basée à Sfax, qui a remporté un prix d’or pour sa marque Golden Spoon, un Chetoui biologique délicat.

« Nous nous sentons très fiers et honorés pour nous d’avoir remporté un prix au NYIOOC de cette année », a déclaré Walid Hachicha, directeur de production de La Société Agricole d’Innovation, au Olive Oil Times. « Le prix n’est pas seulement pour reconnaître la qualité de notre huile d’olive, mais il nous récompense pour tout le travail acharné que nous faisons pour partager notre huile avec nos consommateurs. »

« Le prix confirme la qualité [de notre huile d’olive] et notre compétence dans la récolte et la production de notre huile d’olive », a-t-il ajouté. « Il garantit également que notre huile d’olive a les experts de son côté ».

Une huile dense en nutriments

Pour Hachira et le reste de son équipe, le fait de remporter des prix lors de concours internationaux contribue à accroître la notoriété de la marque au Canada, où l’entreprise importe la majeure partie de sa production. Cependant, se concentrer sur le type de qualité qui remporte des prix signifie sacrifier la quantité.

« Nous nous concentrons sur une huile d’olive dense en nutriments et remplie de polyphénols », a déclaré Hachicha. « Nous le faisons en veillant à cueillir à la main notre récolte précoce et à presser à froid notre huile d’olive ».

« Parce que nous récoltons nos olives tôt, il en résulte une production moindre d’huile d’olive par rapport à une récolte tardive », a-t-il ajouté. « Cela exerce une pression financière sur notre production, mais nous permet de rester fidèles à nos valeurs – fournir une huile d’olive extra vierge à haute teneur en phénolique. »