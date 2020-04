Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques, et de la Pêche, Oussama Kheriji, et le ministre du Commerce, Mohamed Msilini, ont effectué, jeudi 2 avril 2020, une visite au marché de gros de Bir El Kassaa, pour s’enquérir de l’opération d’approvisionnement du marché en légumes et fruits, ainsi que des précautions prises pour protéger les commerçants de la pandémie du coronavirus.

A cette occasion, Kheriji a assuré que tous les produits agricoles sont disponibles en quantités nécessaires, dans les différentes régions du pays, indiquant que l’approvisionnement se poursuivra au même rythme durant le mois de Ramadan.

Il a, par ailleurs, rappelé les mesures prises par son département, en coordination avec le ministère de l’intérieur, pour faciliter le déplacement des employés du secteur agricole, afin d’éviter toute pénurie d’approvisionnement.De son côté, Msilini a affirmé que les départements du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi que les autorités locales et régionales veillent, à la fois, à protéger les commerçants et les employés de l’épidémie et à poursuivre l’approvisionnement du marché en produits agricoles.