Les produits de la mer tunisiens ont le vent en poupe au salon « Libya Food »

Le salon « Libya Food » qui se tient du 13 au 16 mars, à Tripoli, en Libye a été ouvert, dimanche, avec la participation d’environ 200 entreprises venant de plusieurs pays dont 25 entreprises tunisiennes actives dans différents secteurs de l’agroalimentaire, rs pays (Turquie, France, Portugal, Sri Lanka…).

Cette manifestation connait également la participation de plusieurs structures nationales d’appui à l’investissement dont le Centre d’affaires de Sfax, le Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche (GIPP) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax.

La participation des entreprises tunisiennes aux manifestations économiques qui se tiennent en Libye s’inscrit dans le cadre des choix stratégiques nationaux visant à renforcer le partenariat avec le marché libyen et à conquérir ensemble de grands marchés à l’instar des marchés africain ou européen, a affirmé à l’agence TAP, l’ambassadeur tunisien à Tripoli, Lassaad Laajili.

Selon le diplomate tunisien, l’expérience et les compétences des tunisiens, associées aux capacités, aux ambitions libyennes et aux traditions commerciales que maintient la Libye avec l’Afrique, pourraient créer une forte dynamique économique commune qui baliserait le terrain vers la conquête de nouveaux marchés prometteurs.

Des exposants tunisiens ont aussi déclaré à l’agence TAP, que la participation à ce genre de manifestations permet d’améliorer le positionnement des produits tunisiens sur le marché libyen et d’accéder à de nouveaux marchés représentés dans ce salon.

Les produits de la mer et de la pisciculture et les conserves de la mer figurent parmi les produits exposés à ce salon et qui connaissent une forte demande de la part des libyens.

Les exposants tunisiens ont aussi formulé l’espoir de voir le positionnement d’autres produits renforcé sur le marché libyen, à l’instar des huiles végétales, des boissons, des produits laitiers, des viandes, des produits frais, des pâtes…

Outre la participation au salon, le programme de visite de la délégation tunisienne à Tripoli comporte également, selon le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, Ridha Fourati, des rencontres avec des organisations professionnelles et économiques libyennes, dont la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli, et de responsables des ministères en charge des domaines des Technologies, de la Communication, de l’investissement et de l’énergie afin d’identifier les opportunités de partenariats et d’investissements communs.

La participation tunisienne aux manifestations économiques tenues en Libye, vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Lesquels échanges ont connu en 2021 une évolution de 23% par rapport à 2020 passant de 1,2 milliard de dinars à 1,5 milliard de dinars. Cette participation ambitionne également, de favoriser l’intégration économique entre les deux pays.