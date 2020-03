Les professionels du secteur de la pêche appellent à la mise en place d’un plan urgent pour pour examiner la situation du secteur à cause de la propagation du Coronavirus

L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), ont appelé à la formation d’une cellule de crise gouvernementale pour examiner la situation du secteur à cause de la propagation du Coronavirus.

Cet appel intervient en marge d’une réunion tenue, lundi, entre les membres du bureau de la chambre nationale de l’industrie et d’exportation des produits de la pêche, un représentant du bureau exécutif de l’UTAP, chargé de la transformation et de l’exportation des produits de la pêche, en présence des transformateurs et exportateurs des produits de la pêche.

La réunion a examiné la propagation du coronavirus et son impact sur l’importation des produits de la pêche vers l’Union Européenne vu l’arrêt provisoire de l’achat des produits.

A cet égard, la Tunisie a commercialisé sur le marché international, près de 1829,2 tonnes d’une valeur de 33,5 MD au mois de janvier 2020, contre 2345 tonnes d’une valeur de 36,5MD au cours de la même période de l’année écoulée.

La production des produits de la pêche et de l’aquaculture en Tunisie s’est inscrit en hausse de 25%, pour atteindre 8522 tonnes en janvier 2020, contre 6799 tonnes durant la même période de l’année dernière, selon le ministère de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques.

La production des activités de la pêche ont permis de réaliser en janvier 2020, une production de l’ordre de 7195 tonnes contre 5297 tonnes au cours de la même période de l’année 2019, soit une hausse de 36%. Cette évolution a concerne la plupart des activités de la pêche surtout la pêche côtière (60%).