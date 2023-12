Les professionnels de la friperie en colère !

Le président de la chambre des commerçants de gros des vêtements utilisées (friperie), Sahbi Maâlaoui, a menacé, mercredi 27 décembre, via Radio Diwan FM, que les commerçants, les importateurs et les industriels de la friperie seront amenés à suspendre leurs activités, début 2024, au cas où la direction de la Douane tunisienne ne revient pas sur une décision prise, en début de semaine, et stipulant que les achats auprès des usines de traitement des vêtements utilisés importés devraient obligatoirement être visionnés par le directeur du bureau régional de la douane compétent.

Maâlaoui a noté que ces achats étaient jusqu’à présent visionnés par un agent de douane qui assistait à l’opération d’achats, et non pas par le directeur.

Il a estimé que cette décision complique les procédures administratives, signalant que les professionnels de la friperie vont organiser une réunion à cet effet le 2 janvier 2024.