Les professionnels dénoncent les carences dans la gestion des marchés de gros des légumes et fruits sur la sellette

Le journal Assabah du jeudi 23 mars a publié un dossier sur deux pages concernant les carences, voire les dérives des marchés de gros des légumes et fruits en Tunisie, soulignant que ces marchés de gros sont devenus des bastions pour les barons des circuits de distribution et le défi de l’Etat.

Le journal a interviewé le président de la Chambre nationale des concessionnaires des marchés de gros des légumes et fruits, qui a indiqué qu’une unité de gestion selon les objectifs avait été créée depuis plusieurs années en vue d’engager un programme de mise à niveau des marchés de gros des légumes et fruits, mais, en vain, aucune réalisation n’a été accomplie.

Il a expliqué qu’en raison des taxes excessives et du chaos, seulement 20% des produits agricoles sont écoulés sur les marchés de gros, préconisant l’uniformisation de ces taxes dans tous les marchés de gros du pays du Nord au Sud, afin de ne pas astreindre l’agriculteur et le producteur à vendre leurs productions via les circuits parallèles, en sachant qu’ils sont perdants et perturbent le bon fonctionnement du marché.

Cette situation, a-t-il ajouté, a ouvert les portes toutes grandes aux dérives, à la spéculation, et à l’exagération du rôle des intermédiaires, et par voie de conséquence à la flambée des prix des produits agricoles à la consommation.

Il a fait remarquer que les municipalités perçoivent 5% des revenus des marchés de gros alors que la société de gestion du marché de gros de Bir el Kassâa à Tunis ne perçoit que 2%, mais, elle est une société bénéficiaire et cotée à la Bourse au moment où les prestations fournies par les municipalités sont médiocres et ne répondent pas aux attentes.