Les professionnels du tourisme demandent au gouvernement de mettre fin immédiatement à la politique des 2 poids 2 mesures

Dans un communiqué, dont copie nous est parvenue, signé par toutes les fédérations du secteur du tourisme en Tunisie (Fi2T, la FTH, la FTAV, la FTRT et la chambre syndicale des métiers de l’événementiel), ces derniers réagissaient à ce qu’il ont appelé le 2 poids 2 mesures, lorsqu’il oblige les professionnels à fermer boutiques, tout en autorisant des rassemblement politiques, nettement plus nocifs pour la santé du citoyen.

- Publicité-

« Suite aux derniers grands rassemblements politiques, la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie, la Fédération Tunisienne des Agences de Voyage et du Tourisme, la Fédération Tunisienne des Restaurants Touristiques, la Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien et la Chambre Syndicale Nationale des Métiers de l’Evénementiel, demandent au gouvernement qui les a autorisés et au comité scientifique dont le silence a valeur d’accord tacite, de mettre fin immédiatement à la politique des 2 poids 2 mesures.

Aucune des mesures de distanciation sociale, port de masque, isolement des catégories fragiles comme les personnes âgées, interdiction de rassemblement n’ayant été respectées, les membres des syndicats professionnels sont en droit dorénavant de refuser d’appliquer sous la contrainte des mesures qui relèvent du fait du prince et qui les obligent à fermer leurs entreprises et mettre au chômage partiel ou total leurs employés.

Nous appliquerons volontairement et en toute responsabilité, les mesures des protocoles sanitaires afin de veiller à la sécurité et la santé de nos clients et de nos collaborateurs jusqu’à la fin de la pandémie mais tout en préservant la pérennité des entreprises et des emplois.

Comme nous ne pouvons croire à un manque de sens de la responsabilité de la part de nos gouvernants, nous leur demandons de mettre fin aux restrictions de liberté pour tous les citoyens, d’autant plus que ces restrictions ont gravement nui à de nombreuses professions et travailleurs auxquels elles ont enlevé leur gagne-pain depuis près d’une année », conclut le communiqué.