Les projets de cahiers de charges des HTA prochainement présentés aux professionnels

Les projets de cahiers de charges relatifs à l’hébergement touristique alternatif (HTA) seront présentés aux différents intervenants dans le secteur touristique, lors d’une journée d’information, et ce, avant de finaliser les procédures relatives à leur publication, c’est ce qui ressort d’une séance de travail, tenue mercredi au département du Tourisme.

D’après un communiqué, publié par le département du Tourisme, la réunion, a été consacrée à l’examen du document final des projets des cahiers de charges, relatifs notamment au campement touristique, à l’exploitation d’un gîte rural, à l’hébergement de transit, et aux maisons d’hôtes familiales.Présidant la réunion, le ministre du tourisme Soufiène Tekaya a souligné l’importance de ces cahiers de charges qui permettront de booster l’investissement dans l’hébergement touristique alternatif.

Il convient de noter que la séance de travail s’inscrit dans le cadre du suivi des travaux de la commission mixte chargée de la révision du cadre juridique régissant l’activité d’hébergement touristique alternatif. Cette commission regroupe des représentants de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie, de la Fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme, et la Fédération tunisienne interprofessionnelle du tourisme et la Conect

