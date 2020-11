Les propriétaires de cafés appellent à aligner l’heure de fermeture sur celle du couvre-feu

La Chambre nationale des propriétaires de cafés catégorie 1 a appelé le gouvernement à modifier l’heure de fermeture des cafés pour l’aligner avec l’heure du couvre-feu et à prendre d’autres mesures au profit du secteur, menaçant de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour assurer la durabilité de ce secteur.

La chambre a ajouté dans un communiqué publié, mardi, que les chefs des chambres régionales ont dénoncé, au cours de leur réunion du 16 novembre 2020, la décision de prolonger le couvre-feu de trois semaines, afin de lutter contre la pandémie de Covid-19, sans adopter de mesures d’appui au profit du secteur.

La Chambre relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) a appelé au report du paiement de toutes les factures liées à l’exploitation et a demandé à l’Etat un dédommagement proportionnel pour couvrir les pertes causées par la pandémie de Covid-19.

Les propriétaires des cafés organisent des mouvements de protestation, depuis 15 jours, contre les restrictions décrétées par le gouvernement dont l’interdiction de l’utilisation des chaises.

Le gouvernement a autorisé par ailleurs l’utilisation de 30% des capacités en chaises et tables dans les cafés et restaurants dans les espaces fermés et une capacité de 50% dans les espaces en plein air.

