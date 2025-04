Les recettes d’exportation des dattes tunisiennes en baisse de 5%, à 640,8 MDT

Les recettes d’exportation des dattes tunisiennes ont atteint 640,8 millions de dinars durant les six premiers mois de la campagne 2024/2025 (à fin mars 2025), baissant de 5% par rapport à la même période de la campagne précédente, d’après les données publiées, mercredi, par l’ONAGRI.

Le prix moyen observé au cours des six premiers mois de la campagne en cours s’élève à 6,40 D/kg, avec un tarif de 7 D/kg pour la variété « DEGLET ENNOUR ». En mars 2025, le prix moyen des dattes a atteint 5,99 D/kg, enregistrant une diminution de 1,6% par rapport à mars 2024.

Les quantités exportées entre le début de la campagne (octobre 2024) et fin mars 2025, s’élèvent à 100,1 mille tonnes, soit une diminution de 6,6% par rapport à la même période de la campagne 2023/2024. La variété « DEGLET ENNOUR » constitue à elle seule, 85,9% du volume total des exportations.

En termes de destination, l’Union Européenne attire la part la plus importante des exportations (39,7%), suivie par l’Afrique (27,5%) et l’Asie (22,4%). Le premier pays importateur de dattes tunisiennes est le Maroc, avec 21,8% des quantités exportées durant les six premiers mois de la campagne 2024/2025, suivi par l’Italie (10,4%) et la France (7,7%).

À fin mars 2025, les exportations de dattes biologiques ont atteint un volume de 4,4 mille tonnes, d’une valeur d’environ 41 millions de dinars, se repliant de 11,5% en termes de quantité et de 30,5% en termes de recettes. La part des dattes biologiques dans le volume total des exportations des dattes (tous types confondus) n’a pas dépassé 4,4%.

Le prix moyen des dattes biologiques est de 9,33 D/kg. Ce prix varie en fonction du type de dattes : 8,43 D/kg pour les dattes biologiques conventionnelles, 10,20 D/kg pour les produits dérivés des dattes biologiques, 2,78 D/kg pour les dattes biologiques à caractère industriel.

L’Allemagne reste la première destination des dattes biologiques avec 31% du volume des exportations. Elle est suivie par les Pays-Bas (12%) et la France (11%).

