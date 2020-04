Les responsables agricoles discutent des moyens de faire face à la montée des coûts à l’export

Les difficultés que confrontent les exportateurs des produits agricoles frais, face à la propagation du coronavirus à l’échelle internationale, ont été discutées, lundi, lors d’une séance de travail présidée, par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Oussama Kheriji.

A cette occasion, des estimations ont été faites des quantités de produits agricoles frais (légumes, fruits primeurs, dattes, produits de pêche) qui devraient être exportées, tout en identifiant les marchés cibles.

Les participants à cette séance ont aussi abordé la question de la montée des coûts de transport en raison des restrictions imposées sur le transport aérien et maritime et se sont accordés sur la nécessité de coordonner avec les autres ministères pour accélérer la mise en place de mesures à même d’aider à surmonter les difficultés évoquées et à préserver les marchés de la Tunisie.

Le ministre a également présidé une deuxième séance de travail consacrée au suivi de l’application des mesures conjoncturelles prises en faveur du secteur de la pêche en cette période de confinement sanitaire général et de couvre feu.

Cette séance a souligné la nécessité d’adapter les demandes d’obtention des aides exceptionnelles aux spécificités des navires de pêche à travers la plateforme numérique lancée dans le cadre des mesures socio-économiques annoncées par le gouvernement.

Les participants à cette séance ont aussi examiné les moyens d’améliorer le Fonds de financement du repos biologique et les textes régissant ce mécanisme.