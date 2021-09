Les salaires du mois de septembre ne seraient pas payés à temps, selon un économiste

L’Etat doit disposer de pas moins de 6,7 milliards de dinars d’ici la fin de l’année en cours pour pouvoir payer les salaires des fonctionnaires à raison de 1,7 milliard DT par , selon les estimations de l’économiste Aram Belhaj.

- Publicité-

Ila ajouté, mardi sur Mosaique fm, que les ressources fiscales et non fiscales pourraient couvrir ces dépenses, mais le vrai problème tient à la mobilisation des dépenses de fonctionnement , de l’investissement et du remboursement des dettes.

L’expert n’en s’attend pas moins à un léger décalage dans le paiement des salaires du mois de septembre.