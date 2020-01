Les sang et or arrachent la victoire au CS Chebba et creusent l’écart en tête

L’Algérien Fédi Ben Choug a sauvé l’Espérance de Tunis du match nul face au CS Chebba (2-1), en match en retard de la 10e journée de la Ligue 1 du football disputé mercredi à Chebba.

Après avoir raté un penalty à la 15e par Kuame Bonsu, les sang et or ouvrent la marque à la 32e grâce à Ibrahima Ouattara, mais les locaux égalisent en début de seconde période par Jilani Abdassalem (46).

Les protégés de Mouine Chaabani ont attendu la toute dernière minute pour reprendre l’avantage grâce à un but de Fédi Ben Choug (90).

A la faveur de ce 11e succès, le champion sortant conforte sa place de leader avec 34 points (-1 match), à six longueurs d’avance sur l’US Monastir, tandis que le nouveau promu occupe toujours la 8e place ex aequo avec l’AS Soliman (18 points chacun).

L’Espérance compte un dernier match en retard qui l’opposera mercredi prochain à son dauphin, l’US Monastir, pour le compte de la 11e journée.

10e journée (match en retard)

CS Chebba – Espérance de Tunis 1-2

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. Espérance ST 34 12 11 1 0 27 6 +21

2. US Monastir 28 12 8 4 0 19 5 +14

3. CS Sfaxien 24 12 8 0 4 16 11 +5

. Stade Tunisien 24 13 7 3 3 16 10 +6

5. Club Africain 23 13 9 2 2 19 4 +15

6. ES Sahel 18 12 5 3 4 14 10 +4

. US Ben Guerdane 18 13 5 3 5 14 17 -3

8. AS Soliman 14 13 4 2 7 14 16 -2

-. CS Chebba 14 13 4 2 7 14 19 -5

10. JS Kairouan 12 13 4 0 9 12 25 -13

11. CA Bizertin 11 13 3 2 8 12 24 -12

12. ES Metlaoui 9 13 2 3 8 6 14 -8

-. CS Hammam-Lif 9 13 2 3 8 10 22 -12

14. US Tataouine 8 13 2 2 9 6 16 -10