Les services de santé voués à un binôme amélioration-modernisation

Le secteur de la santé en Tunisie présente un potentiel réel, notamment au vu de la volonté des autorités tunisiennes de renforcer et moderniser les infrastructures médicales ainsi que de digitaliser le secteur à travers la stratégie nationale Tunisie 2020.

C’est dans ce contexte que le Directeur Général des structures sanitaires publiques, Tarek Ben Nasr, a annoncé une amélioration du niveau de la qualité des services sanitaires dans les hôpitaux, à travers l’implication du système numérique, le renouvellement des équipements et l’expansion de la capacité d’accueil et la création de nouveaux projets.

Dans une interview exclusive accordée, mercredi 30 mai 2024 à Africanmanager, Ben Nasr a déclaré : « Nous travaillons à améliorer et développer les services de santé et à les rapprocher des citoyens dans les différents gouvernorats de la République ».

Et d’assurer que de nouveaux projets seront lancés et viseront à renforcer le secteur dans les prochains jours, comme le nouvel hôpital régional de Sbeitla relevant du gouvernorat de Kasserine qui entrera en exploitation fin juin 2024, pour un coût total estimé à 50 000 millions de dinars, précisant que le taux d’avancement de ces travaux a atteint 94%.

Il a ajouté que parmi les projets dont les travaux devraient s’achever à la fin de cette année figure celui de la construction d’un nouvel hôpital régional à Nefta, dans le gouvernorat de Tozeur, avec un investissement d’un montant de 10 millions de dinars, et dont le taux d’avancement de ces travaux a atteint 90. %.

Encore des lacunes….

S’agissant de la situation actuelle des hôpitaux publics, Ben Nasr, a reconnu que malgré les efforts continus pour développer les services, plusieurs hôpitaux souffrent encore de certaines lacunes.

Il a expliqué que les hôpitaux sont confrontés à des défis tels qu’une pénurie de lits et de longs délais d’attente pour les rendez-vous, notant que ces lacunes sont dues à plusieurs raisons, notamment à la forte population, alors que les hôpitaux n’ont connu aucun changement fondamental au cours des dernières années.

Sur un autre volet, il a souligné que les efforts se poursuivent pour résoudre ces problèmes et améliorer la qualité des services de santé, en augmentant la capacité des lits, en approuvant des programmes d’expansion et en créant de nouveaux départements médicaux.

Par ailleurs, il a fait savoir que chaque nouveau projet est basé sur une étude et un diagnostic minutieux pour garantir son efficacité et en tirer le maximum de bénéfices, soulignant que le surpeuplement observé dans les hôpitaux de la capitale est également dû à la demande croissante des gouvernorats internes, ce qui a nécessité d’aller vers un renforcement de la décentralisation du secteur de la santé en créant des pôles de santé dans de nombreux gouvernorats comme Sfax, Jendouba et Ariana, pour réduire la pression et rapprocher les services des citoyens.

Le responsable a, également, révélé que d’autres nouveaux centres de santé seront implantés dans la capitale, spécialisés dans trois domaines principaux : la cardiologie, l’oncologie et la neurologie.

Il a, encore, souligné que la création de nouveaux départements nécessite également la dotation d’équipements modernes et de laboratoires avancés, outre la sécurisation des ressources humaines nécessaires en médecins spécialistes et en personnel technique et paramédical intégré.