Les services du FMI achèvent une visite de travail au Sénégal

Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par M. Edward Gemayel, a effectué une mission au Sénégal du 8 au 14 mars 2023 pour faire le point sur l’évolution récente de l’économie, mettre à jour les prévisions macroéconomiques et discuter des options potentielles pour un nouveau programme économique et financier soutenu par le FMI.

À l’issue de la mission, M. Gemayel a fait la déclaration suivante :

« L’économie sénégalaise a connu en 2022 un ralentissement plus marqué que prévu, avec une croissance du PIB réel désormais estimée à environ 4 % au lieu de 4,7 % projeté, en raison d’une campagne agricole moins favorable et d’une contraction de la production industrielle. L’inflation moyenne a atteint 9,7 %, son plus haut niveau depuis plusieurs décennies, en grande partie du fait de la flambée des prix des denrées alimentaires. Les recettes fiscales ont été légèrement inférieures aux prévisions, tandis que les dépenses courantes ont dépassé l’objectif fixé en raison de l’augmentation de la masse salariale de l’administration publique. Les subventions à l’énergie ont atteint le niveau record de 692 milliards de francs CFA (4 % du PIB). Pour contenir le déficit budgétaire, les dépenses d’investissement ont été réduites. La dette publique est estimée à 75,0 % du PIB, dont 67,5 % du PIB pour le gouvernement central. Le déficit des comptes courants s’est considérablement creusé en raison principalement de l’augmentation des factures d’importations.

Pour 2023, la croissance de l’activité économique devrait s’accélérer, bien qu’à un rythme plus lent qu’initialement projeté, tandis que l’inflation devrait baisser à 5 %. Les perspectives à moyen terme restent favorables et devraient bénéficier à la fois du démarrage de la production de pétrole et de gaz et de la mise en œuvre de réformes structurelles destinées à renforcer la participation du secteur privé à l’activité économique dans la mise en œuvre du PAP3 du Plan Sénégal Emergent (PSE) en cours de préparation.

(Département de la communication du FMI)