Les sociétés du transport assurent des voyages additionnels du 29 juillet au 5 août

Le ministère du Transport et de la Logistique a indiqué, dans un communiqué, publié mardi, à Tunis, avoir pris certaines mesures permettant d’autoriser à toutes les sociétés régionales du transport, à la Société nationale de transport interurbain (SNTRI) et à la Société nationale des chemins de fer tunisien (SNCFT), d’exploiter les voyages additionnels sur ses lignes, au cours de la période allant du mercredi 29 juillet 2020 jusqu’au mercredi 5 août 2020.

Cette décision est prise pour assurer le déplacement des citoyens à l’occasion de la fête d’Aïd al-Idha, dans les meilleures conditions.

De même, les sociétés régionales du Transport et la SNTRI sont autorisées à exploiter des voyages additionnels en dehors de ses lignes au cours de la période allant du 29 juillet jusqu’au 5 août 2020.

Les louages peuvent également, exceptionnellement, faire des voyages sur tout le territoire sans restriction de la zone de circulation indiquée sur la carte d’exploitation, en respectant les horaires du travail dans les stations, au cours de la période allant du mercredi 29 juillet 2020 jusqu’au 3 août 2020.

Des équipes de la direction générale du transport terrestre, des directions régionales du transport et de la logistique ainsi que de l’Agence technique du transport terrestre (ATTT) contrôleront le déroulement du travail dans les stations et interviendront lors de l’octroi des autorisations exceptionnelles.