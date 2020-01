Les soldes d’hiver démarreront le 1er février 2020, pour une durée de six semaines, a annoncé, lundi, la Chambre syndicale du commerce des tissus et du prêt-à-porter en détail, relevant de la FENATEX (UTICA).

La Chambre a appelé l’ensemble de ses adhérents, dans les différentes régions du pays, à ” contribuer à la réussite de cette manifestation et à respecter les dispositions relatives aux modes de vente et de publicité”.

Elle a rappelé, également, que le dépôt de déclarations pour l’opération des soldes et pour l’inventaire des produits qui feront l’objet des soldes, doit être effectué auprès des services du ministère du Commerce, dans les délais légaux.

Elle a réitéré, en outre, l’impératif de respecter les taux des réductions, lesquels ne doivent pas être en-dessous des 20%, tout en affichant le prix initial et le prix soldé, outre l’affichage des soldes sur les devantures des boutiques, en utilisant le terme” solde saisonnier “, et la séparation des produits soldés, de ceux non soldés.

La Chambre a appelé, aussi, à la nécessité de faire face aux offres frauduleuses et de lutter contre tous les abus ainsi que les ventes promotionnelles au courant de la période des soldes et avant 40 jours.