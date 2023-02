Les touristes reviennent à Tunis, au Caire et à Marrakech

Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) a fait état de signes positifs de reprise du secteur du voyage et du tourisme dans les principales villes d’Afrique du Nord, ce qui donne un coup de fouet aux économies de la région.

Le rapport, réalisé en partenariat avec Oxford Economics, a analysé des indicateurs clés tels que la contribution du tourisme et des voyages au PIB, à l’emploi et aux dépenses des voyageurs.

L’analyse portant sur Tunis, Le Caire et Marrakech montre que dans ces trois villes, la contribution directe du tourisme au PIB, les emplois du secteur et les dépenses des visiteurs sont tous revenus aux niveaux d’avant la pandémie.

Le rapport sur l’impact économique des villes du WTTC montre qu’en 2019, le secteur des voyages et du tourisme a apporté plus de 5,6 milliards de dollars à l’économie du Caire, plus d’un milliard de dollars à celle de Marrakech et plus de 1,2 milliard de dollars à celle de Tunis.

Mais la pandémie a ensuite eu un effet néfaste sur les économies de toute l’Afrique du Nord, les frontières se fermant aux visiteurs étrangers.

La fermeture prolongée des frontières dans les marchés sources tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie, a retardé le retour des visiteurs de ces pays et a eu un impact significatif sur le PIB du secteur dans toute l’Afrique du Nord en raison de la baisse du nombre de visiteurs.

En 2020, dans les trois villes, la contribution du secteur du voyage et du tourisme au PIB a diminué de plus de la moitié, tombant à 1,95 milliard de dollars au Caire, 497 millions de dollars à Marrakech et 450 millions de dollars à Tunis.

Au cours des deux dernières années, depuis la levée des restrictions sur les voyages internationaux, les trois villes ont connu une reprise.

En 2022 à Tunis, le secteur devrait avoir atteint près de 880 millions de dollars, soit 29 % de moins que les niveaux de 2019.

L’industrie touristique du Caire devrait avoir atteint plus de 4 milliards de dollars, soit 28 % de moins que les niveaux de 2019, tandis qu’à Marrakech, le secteur devrait avoir atteint près de 870 millions de dollars, soit 17 % de moins que les niveaux de 2019.

Julia Simpson, présidente et directrice générale du WTTC, a déclaré : « Les villes d’Afrique du Nord sont depuis longtemps des destinations touristiques populaires. Après plus de deux ans de perturbations, il est formidable de voir que les touristes reviennent dans la région. Ces villes sont résilientes et sont sur la voie de la reprise, ce qui démontre l’intérêt durable des destinations touristiques d’Afrique du Nord pour les voyageurs internationaux.

« Il est essentiel que les gouvernements nationaux et locaux continuent de reconnaître l’importance des voyages et du tourisme pour les économies, les emplois et les entreprises locales et nationales. »

Des emplois en hausse

En 2019, on comptait plus de 246 000 personnes employées par le secteur des voyages et du tourisme dans la capitale égyptienne. En 2020, ce chiffre est tombé à un peu moins de 139 000 (-44%), mais en 2021, l’emploi a augmenté de 25% pour atteindre près de 174 000 emplois, et devrait avoir encore augmenté de 20% en 2022 pour atteindre près de 209 000 emplois.

À Marrakech et à Tunis, le tableau est similaire. Avant la pandémie, il y avait plus de 102 000 emplois dans le secteur du voyage et du tourisme à Marrakech, mais ce nombre a chuté de près de 18 000 pour atteindre un peu moins de 85 000 en 2020. Une petite hausse de 3 % en 2021 a vu le nombre augmenter à plus de 87 000.

Le WTTC prévoit que l’emploi dans le secteur augmentera cinq fois plus vite en 2022 pour atteindre près de 100 000 emplois, soit seulement 3 % de moins qu’avant la pandémie.

À Tunis, on comptait plus de 43 000 emplois en 2019 pour tomber à un peu moins de 30 000 l’année suivante (-31 %). En 2021, le nombre d’emplois a augmenté de 9% pour atteindre un peu plus de 32 000 et le WTTC prévoit une nouvelle hausse de 8% en 2022 pour atteindre 35 000 emplois.

Le rapport montre également que la contribution du secteur aux trois villes augmentera de plus de 7,4 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour atteindre un total de 13,3 milliards de dollars.

Selon les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme, le secteur des voyages et du tourisme du Caire devrait augmenter de plus de 5 milliards de dollars pour atteindre plus de 9,1 milliards de dollars, tandis que celui de Marrakech connaîtra une hausse de près de 1,4 milliard de dollars d’ici 2032 pour atteindre un peu plus de 2,25 milliards de dollars par an.

Le WTTC prévoit également que le secteur des voyages et du tourisme à Tunis augmentera de près d’un milliard de dollars au cours de la prochaine décennie pour atteindre 1,85 milliard de dollars.