Les travailleurs de chantiers en grève ouverte après l’Aïd El Fitr

Le groupement des coordinations des ouvriers de chantiers a appelé lundi 18 mai 2020, les travailleurs de chantiers, à entrer en grève ouverte dans toutes les régions juste après l’Aïd El Fitr. Cette décision intervient suite à la publication, par la présidence du gouvernement, de la circulaire n°16 portant suspension du recrutement dans la fonction publique, lit-on dans un communiqué publié lundi.

Le groupement des coordinations a exprimé son attachement à honorer les engagements formulés par l’État envers les ouvriers de chantiers, conformément au 8e point de l’accord signé avec les autorités de tutelle, même en cas de manque de ressources nécessaires.

le groupement a souligné la nécessité de régler le dossier de ces ouvriers de manière définitive et juste conformément aux accords précédemment signés, notant la disposition des travailleurs de chantiers à militer pour défendre le droit au travail décent et à la vie digne.

Rappelons que le chef du gouvernement Ilyes Fakhfakh a signé le 14 mai la circulaire n°16 de l’année 2020 autour du projet de budget de l’année 2021 regroupant les principales orientations du gouvernement dont notamment la suspension du recrutement dans la fonction publique, le non comblement des vacances et le report des promotions pour l’année 2022.