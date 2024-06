Les  troupes israéliennes multiplient les frappes dans plusieurs zones de Gaza

Les forces israéliennes ont bombardé plusieurs zones de la bande de Gaza mercredi, et des habitants ont fait état de violents combats la nuit dernière à Rafah, dans le sud de l’enclave palestinienne.

Ils ont indiqué que les combats s’étaient intensifiés dans le quartier de Tel Al-Sultan, dans l’ouest de Rafah, où des chars tentaient également de se frayer un chemin vers le nord au milieu d’affrontements violents. Les branches armées du Hamas et du Jihad islamique ont déclaré que des combattants avaient attaqué les forces israéliennes à l’aide de roquettes antichars et de bombes de mortier, selon Reuters.

Depuis le début du mois de mai, les combats au sol se sont concentrés sur Rafah, qui jouxte l’Égypte à la limite sud de Gaza, où près de la moitié des 2,3 millions d’habitants de l’enclave s’étaient réfugiés après avoir fui d’autres zones. La plupart d’entre eux ont depuis dû fuir à nouveau.

Des médecins ont déclaré que deux Palestiniens avaient été tués par un tir de missile israélien à Rafah plus tôt dans la journée de mercredi.

L’armée israélienne a déclaré que des avions à réaction avaient frappé des dizaines de cibles à Rafah au cours de la nuit, y compris des combattants, des structures militaires et des ouvertures de tunnel.

Dans la ville de Beit Lahiya, au nord de Gaza, une frappe aérienne israélienne a détruit une maison, tuant quatre Palestiniens et en blessant plusieurs autres, selon des sources médicales.

