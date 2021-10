Les Tunisiens dans l’attente du nouveau gouvernement!

Sera-t-il mis fin au suspense autour de l’annonce de la formation du nouveau gouvernement qui sera dirigé par Nejla Bouden ? Les deux dirigeants du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui et Haykel El Mekki disent s’attendre à voir la fumée blanche dans les heures qui viennent, faisant référence aux déclarations à répétition du président de la République, Kaies Saied qui n’a de cesse de rassurer le peuple sur l’imminence de la composition de l’attelage gouvernemental.

Le secrétaire général du Mouvement populaire, Zouhair Maghzaoui, a estimé que « l’annonce de la nouvelle équipe ministérielle ne va pas encore tarder », sans se garder dans le même contexte de joindre sa voix à ceux qui exigent une rapide formation du gouvernement auquel incombera la tâche tout aussi urgente d’élaborer une feuille de route et de mettre en œuvre un programme d’action.

Dans une déclaration à Africanmanager ar, a confirmé que « le pays a besoin d’un gouvernement… et que ceci est plus que nécessaire », expliquant dans le même ordre d’idées que le président de la République est tenu d’achever le processus des réformes qu’il a entériné depuis la proclamation de l’état d’exception ,le 25 juillet 2021, et de convoquer des élections législatives anticipées.

« Le Parlement est devenu quelque chose appartenant au passé et il est impossible qu’il reprenne ses travaux» », ajoute-t-il.

Au demeurant, le président de la République a été informé avant-hier, lors de son entretien avec la chargée de la formation du gouvernement, Najla Bouden, des avancées réalisées au niveau de la formation du nouveau gouvernement.

Kais Saied a affirmé que les priorités qui doivent être celles du prochain gouvernement seront de lutter contre la corruption et de répondre aux demandes des Tunisiens et de leurs droits naturels à l’éducation et à la santé et leur droit à une vie digne, soulignant que « nous avons perdu beaucoup de temps à causes des querelles… Nous travaillerons à l’avenir avec une volonté et une détermination ferme pour éliminer la corruption et le désordre… En fait, il y a des gens honnêtes qui travaillent jour et nuit »

Patriotisme et volonté de réussite

Concernant les critères de sélection des membres potentiels du gouvernement, Saied a déclaré à Bouden que »les choix seront basés sur le patriotisme et la capacité de travailler et de réussir », soulignant que « Toute ingérence dans les choix ne sera pas acceptée ». Il a expliqué que « tous ceux qui essaient d’intervenir et d’imposer un nom, essuieront un échec certain ».

Il a également souligné qu' »il n’y a pas de place pour céder à n’importe quelle forme de chantage ou tenter de s’infiltrer pour imposer certains choix ».

Il est à noter qu’un communiqué a été publié par la présidence de la République, le 29 septembre 2021, annonçant que « conformément aux dispositions de l’arrêté présidentiel n°117 de 2021 du 22 septembre 2021 portant mesures exceptionnelles notamment au chapitre 16, le président de la République, Kaies Saied, a chargé i Najla Bouden, de former le gouvernement, à condition que cela se fasse dans les plus brefs délais.

Rappelons que Najla Bouden , née en 1958 dans le Kairouanais, professeur de l’enseignement supérieur à l’École nationale d’ingénieurs de Tunis, spécialisée en géosciences, occupait, jusq’à sa désignation comme cheffe de gouvernement, les fonctions de chargée de la mise en œuvre les programmes de la Banque mondiale au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Elle avait été nommée Directrice Générale en charge de la qualité au ministère de l’Enseignement Supérieur en 2011.Elle a également occupé le poste de chef de l’unité dans le même ministère, puis occupe dès 2015 le poste de chargée de mission au cabinet du ministre Slim Choura.

Najla Bouden est la première femme à occuper le poste de Premier ministre dans l’histoire de la Tunisie.