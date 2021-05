Les Tunisiens seraient-ils livrés à eux-mêmes dans la lutte contre le Covid?

Depuis le mois d’avril, la Tunisie a été confrontée à une forte augmentation du nombre de cas et de décès dus au COVID-19. Le ministère de la santé a qualifié la situation sanitaire de « très dangereuse », les hôpitaux étant quasiment à pleine capacité. Pour aplatir la courbe, les autorités ont – une fois de plus – annoncé de nouvelles mesures d’endiguement comprenant un couvre-feu national, la fermeture des écoles, des restrictions de voyage. Mais peu pensent que cela sera suffisant.

C’est que contrairement aux pays riches, il n’existe aucun plan d’aide pour aider les employés et les entreprises à se maintenir à flot. Avec un taux de chômage déjà élevé et un coût de la vie qui monte en flèche, les plus vulnérables ont à peine reçu une petite aide ad hoc de l’État, et les gens doivent se débrouiller seuls pour survivre. Par conséquent, la perspective d’attraper le virus est moins préoccupante que la nécessité de continuer à vivre et de gagner sa vie, explique le site communautaire « Global Voices »..

Bien que la Tunisie ait imposé un confinement strict au début de la pandémie et que, pendant un certain temps, elle ait maintenu la propagation du virus à un faible niveau, au prix d’un lourd tribut pour l’économie, il existe aujourd’hui un large sentiment d’impuissance et de fatigue. Incapables de répondre aux demandes de la population et noyés dans leurs propres désaccords politiques – la Tunisie a connu neuf gouvernements en dix ans depuis la révolution -, la complaisance règne au sommet. Les autorités n’appliquent pas les mesures COVID-19 : les rassemblements politiques ont continué à réunir des foules importantes au mépris des protocoles sanitaires ; la distanciation sociale et le masquage sont ignorés ; les cafés et les marchés sont bondés. La numérisation ayant pris du retard, de nombreux travaux de bureau et administratifs sont encore effectués sur place à l’aide de copies papier.

Depuis l’indépendance en 1956, la Tunisie a fortement investi dans ses infrastructures. Le système de santé publique s’est rapidement développé pour offrir une couverture sanitaire universelle qui faisait autrefois la fierté des Tunisiens. Mais dans les années 90, la corruption, la dérégulation en faveur du secteur privé ont entraîné une spirale de détérioration des services de santé publique. La situation n’a fait qu’empirer au fil des années, rappelle Global Voices.

Des soins de santé privés pour ceux qui en ont les moyens

Le COVID-19 a exacerbé les dysfonctionnements du système de santé public. Cela commence par la possibilité d’accéder à un test de dépistage du COVID-19. Alors que le directeur de l’OMS a recommandé des tests dès le début de la pandémie, la Tunisie n’a jamais eu une capacité de test suffisante.

Si, en théorie, les tests PCR sont gratuits dans les hôpitaux publics, il n’y a pas assez de tests disponibles en réalité. La plupart des personnes ne pourront pas être diagnostiquées. Le secteur privé est appelé à combler ce manque, mais avec un prix élevé, inabordable pour la plupart des Tunisiens. Au début de la pandémie, certains laboratoires demandaient 400 dinars (145 dollars américains) pour un test PCR, soit presque l’équivalent du salaire minimum mensuel tunisien. Le gouvernement est intervenu pour le plafonner à 209 dinars (76 dollars), puis pour le réduire encore à 170 dinars (62 dollars).

À ce prix, il est peu probable que beaucoup de personnes se fassent tester. Ce sont surtout les voyageurs qui se soumettent au test, car de plus en plus de pays exigent des tests PCR négatifs pour entrer sur leur territoire. De nombreux cas de trafic de résultats de tests ont été rapportés, des personnes achetant des certificats falsifiés à bas prix sur le marché noir. Le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre ce trafic et exige désormais que les laboratoires affichent un code QR sur les résultats des tests.

La campagne de vaccination a commencé avec plus d’un mois de retard, en mars. La Tunisie a reçu des vaccins par le biais du programme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que de la Russie, des États-Unis et de la Chine, et vise à vacciner plus de la moitié de la population d’ici la fin de l’année. Une plateforme en ligne, evax.tn, a été créée pour permettre aux gens de s’inscrire pour recevoir le vaccin. Mais le pessimisme général et la méfiance envers les autorités ont ralenti la vaccination.

Pour réussir ce que l’UNICEF décrit comme « l’une des plus grandes entreprises de masse de l’histoire de l’humanité », il faudra une mobilisation locale générale et une solidarité engageant la société civile locale, le secteur privé et les chefs religieux. Au niveau mondial, le partage des vaccins, du matériel médical et des équipements de protection, ainsi que la distribution de tests peu coûteux, devraient être une priorité pour les gouvernements riches. « Parce qu’en fin de compte, nous sommes tous dans le même bateau, et ce n’est qu’en unissant nos efforts que nous pourrons surmonter cette crise sans précédent », conclut Lle site Global Voices.