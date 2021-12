Les Tunisiens toujours aussi nombreux à gagner les côtes italiennes

Aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant de personnes vivant dans un autre pays que celui dans lequel elles sont nées. En 2019, le nombre de migrants dans le monde était d’environ 272 millions de personnes, soit 51 millions de plus qu’en 2010. Toutefois, la proportion de migrants au sein de la population mondiale n’est que légèrement plus grande, passant de 2,3 % en 1980 à 2,8 % en 2000.

- Publicité-

Si de nombreux individus font le choix d’émigrer, de nombreux autres n’ont pas le choix. On dénombre 79,5 millions de personnes déracinées à travers le monde à la fin de 2019, parmi lesquelles 26 millions de réfugiés, 4,2 millions de demandeurs d’asile et plus de 45,7 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

S’agissant plus particulièrement de la Tunisie, le nombre de ses migrants irréguliers qui ont atteint les côtes italiennes s’est élevé cette année à 15 000, selon le porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, Ramadhan Ben Omar.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une journée des médias organisée par le forum à l’occasion de la Journée internationale des migrants, il a ajouté que la détérioration des conditions économiques et sociales, en plus de l’aggravation de la situation politique, a exacerbé le phénomène de la « Har9a ».

Comme le montre un rapport publié par le Forum,1 470 immigrés tunisiens sont arrivés sur les côtes italiennes en octobre 2021, soit une augmentation de 13% par rapport au même mois en 2020, portant le nombre d’arrivées depuis le début de cette année à 14 308 immigrés tunisiens, ce qui représente 27% du total des arrivées en Italie avec une augmentation estimée à 27,6% par rapport à la même période de l’année 2020.

Les autorités tunisiennes ont, de leur côté, déjoué 263 franchissements illégaux en octobre dernier, soit une hausse de 67,5%, comparée à la même période l’an dernier en 2020.

La citadelle italienne fait eau par endroits

Le Forum affirme que malgré » le dispositif sécuritaire fourni par les unités navales européennes déployées au large des côtes tunisiennes, les différentes dynamiques de migration irrégulière, qu’elles soient auto-organisées ou au sein des réseaux de trafic de migrants, parviennent à contourner cette citadelle soutenue par l’Europe ».

Enn termes de chiffres, on notera que 2 483 mineurs tunisiens sont arrivés cette année sur les côtes italiennes, dont 1922 non accompagnés. Des chiffres qualifiés de « terrifiants » par le rapport du Forum et reflétant en partie « la misérable réalité de l’enfance en Tunisie malgré l’arsenal juridique de protection des droits de l’enfant, qui montre son incapacité de lutter contre le phénomène, loin des approches sécuritaires », selon le rapport, qui estime le nombre de familles arrivant en Italie cette année à environ 500 familles.

Le rapport du forum a déclaré que durant la nuit du 16 octobre dernier, a été enregistré l’incident le plus tragique de ce mois, lorsqu’un bateau a chaviré au large des côtes de Mahdia entraînant des morts. Quatre corps ont été d’abord récupérés sept ont été sauvés et 25 migrants sont portés disparus.

« Cette tragédie souligne la priorité absolue des approches de sécurité dans la lutte contre le phénomène et l’exclusion des approches de recherche et de sauvetage, car les unités navales nécessaires n’étaient pas mobilisées pour effectuer des opérations de recherche au cours des premières heures de drame, mais les opérations de recherche n’ont été menées assez sérieusement qu’après la protestation des personnes portées disparues et la fermeture des routes », selon le même communiqué.

Le porte-parole officiel a souligné que le gouvernement de Najla Boden est tenu de travailler au cours de la période à venir à la conclusion d’accords avec les pays européens qui respectent la dignité et les droits des immigrés.