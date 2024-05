Les Tunisiens toujours plus adeptes du Delivery, dans un pays au PIB de 0,9 %

A voir l’évolution du PIB au cours du 1er trimestre 2024 (0,2 %), on croirait difficilement que le Tunisien est tellement absorbé par son travail qu’il n’aurait même pas le temps d’aller déjeuner un peu plus loin que son bureau. Et c’est une profusion de Brands, tunisiens et étrangers, pour livrer les repas, dont la participation à la création de valeur pour l’économie tunisienne est discutable.

Un chiffre d’affaire annuel de 60 MDT ?

Les First, Best, Easy, Express, sans compter les Yassir et autres semi-étrangères, poussent désormais comme des champignons dans le paysage des entreprises qui se nourrissent en commissions. On ne sait pas s’il y a un quelconque lien entre cette montée en puissance du Delivery et la baisse du PIB depuis 2022 au moins. A la louche, et selon des professionnels du secteur, c’est un chiffre d’affaire de 175 mille DT par jour (approximativement un chiffre d’affaire global d’une soixantaine de millions DT), dans un marché composé essentiellement de 3 grosses plateformes qui gèrent un volume global moyen de commandes de 6 à 7 mille repas par jour, et de plusieurs prestataires de service, notamment pour la livraison à moto.

– Tunis, Ben Arous, Sousse et Sfax au top des adeptes du Delivery

Le palmarès des villes tunisiennes en matière de volume de commandes de repas livrés à domicile en est nettement mené par la capitale, Tunis, qui se distingue avec plus de 800 partenaires répertoriés sur la plateforme. C’est ce qu’affirme une agence PR de la place exerçant pour le compte de l’une des plus importantes sociétés de Delivery sur Tunis, dans un communiqué dont nous avons reçu copie.

Selon un classement établi par cette entreprise qui ne donnait aucun détail sur la manière et les critères, qui ont servi pour ce classement, Tunis est suivie de près par Ben Arous, Sfax et Sousse, qui complètent ce classement et témoignent de la dynamique commerciale du pays.

En 2023, le sandwich a régné en maître sur le marché de la livraison à domicile en Tunisie, avec l’équivalent d’un sandwich livré chaque minute pour des milliers d’utilisateurs conquis. La Pizza et la salade suivent sur le podium des mets les plus commandés. La salade a notamment connu une ascension fulgurante avec une croissance de 460%, symbolisant ainsi une place importante dans le régime alimentaire des Tunisiens.



– Poulet, Tacos, Pizza Thon et « Makloub », Top 5 des livraisons

La cuisine traditionnelle tunisienne n’est pas en reste, s’octroyant la cinquième place avec une augmentation impressionnante pour atteindre 93 000 commandes en 2023, le client le plus assidu a passé 145 commandes à lui seul. Les produits qui ont conquis les papilles des Tunisiens sont variés, entre Sandwich, Poulet, Tacos, Pizza Thon et « Makloub ».

Un utilisateur en particulier a fait preuve d’un appétit féroce avec 307 commandes livrées à Tunis, soit presque une commande par jour. Tout cela est notamment possible grâce à plus de 800 coursiers actifs qui utilisent la plateforme régulièrement pour générer des revenus



– Le revers de la médaille d’un Quick-Commerce en pleine expansion

Le Quick-Commerce gagne du terrain, révolutionnant les habitudes de consommation des Tunisiens qui, de plus en plus, privilégient la livraison à domicile pour leurs achats quotidiens. Cette tendance est illustrée par la commande record de l’année : un utilisateur a dépensé la somme de 980 DT chez une enseigne de grande distribution, signe que les courses en ligne ne se limitent plus à de petites emplettes. La conclusion d’un partenariat stratégique avec Monoprix récemment, le Magasin Général avec Yassir, ouvrent la voie à une hausse notable des commandes de courses dans les prochains mois.

Mais l’appétit des Tunisiens pour la livraison ne s’arrête pas là. Ils s’adonnent allègrement à la commodité offerte par les services de livraison, qui s’étendent bien au-delà de l’alimentaire. Preuve en est, dans la capitale tunisienne, la Saint-Valentin a été célébrée avec une touche de romantisme et de délicatesse : 78 bouquets de fleurs ont été livrés à travers l’application, apportant amour et fraîcheur aux heureux élus. La livraison à domicile est devenue une facette incontournable du quotidien tunisien, démontrant une évolution des modes de vie vers plus de facilité et d’efficacité. Certes, mais pas que.

En effet, le sociologue Sofiane Jaballah a signalé, mercredi 25 octobre à Radio Express FM, la réalisation d’une enquête sur la situation des travailleurs dans les établissements des services de livraison à domicile. Et cette dernière, n’apportait pas que de bonnes nouvelles sur cette activité.