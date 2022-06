Les USA aident la Libye, où le pétrole de « Sahara » se remet à couler, à améliorer sa politique monétaire

L’ambassade des Etats-Unis en Libye a indiqué que l’Agence américaine pour le développement international a organisé fin mars plusieurs ateliers pour aider la Banque centrale de Libye à mettre en œuvre et à améliorer la politique monétaire pour l’année 2022. Les activités de coopération concernent le renforcement de la stabilité économique et la réduction des pressions inflationnistes. Ainsi, plus de 30 sessions de formation pour le personnel de la banque centrale sur la supervision bancaire et la gestion des risques ont eu lieu. Les ateliers de formations ont été organisés pour les inspecteurs, les évaluateurs, les économistes et les experts en lutte contre le blanchiment d’argent. L’objectif de ce programme est d’encourager un retour aux transactions financières formelles qui peuvent promouvoir l’esprit d’entreprise, l’épargne, le commerce et l’emploi.

Par ailleurs, le service économique de l’ambassade de France en Tunisie rapporte que le champ pétrolifère de Sharara a été rouvert après deux mois de fermeture liée aux conflits politiques nationaux. La production a repris et a atteint un niveau de 70 000 barils au cours des premières heures de réouverture. Sharara, plus grand champ pétrolier du pays dont la capacité de production est d’environ 280 000 barils par jour, devrait retrouver son niveau normal d’activité d’ici la fin de la semaine et pourra de nouveau assurer le flux de pétrole brut vers le port d’Al-Zawiya.