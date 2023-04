Les USA approuvent la vente au Maroc de systèmes d’artillerie HIMARS

L’administration Biden a approuvé mardi la vente de systèmes d’artillerie mobile HIMARS au Maroc pour un montant de 524 millions de dollars, ainsi que la vente de bombes air-sol guidées de précision pour un montant de 250 millions de dollars.

Le département d’État a notifié mardi au Congrès les deux propositions qui comprennent 18 lanceurs de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), 40 systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS), 72 munitions de systèmes de roquettes guidées à lancement multiple (GMLRS), 9 véhicules HMMWV et 40 armes AGM-154C Joint Stand Off Weapons (JSOW).

Si approuvée, cette vente ouvrirait la voie au premier transfert de systèmes HIMARS à un pays d’Afrique du Nord. Parmi les États arabes, seuls la Jordanie et les Émirats arabes unis possèdent le système fabriqué par Lockheed.

Les systèmes HIMARS ont été essentiels pour permettre à l’armée ukrainienne de reprendre son territoire à la Russie, mais même Kiev n’a pas obtenu l’accord des États-Unis pour recevoir ces missiles ATACM à longue portée, qui peuvent atteindre près de 200 miles.

L’opposition à la vente au Congrès devrait être faible depuis que le sénateur Jim Inhofe (R-Okla.) a pris sa retraite cette année. Inhofe, qui était l’ancien chef de file des républicains au sein de la commission sénatoriale des forces armées, était le plus ardent défenseur des causes sahraouies parmi les législateurs américains.

L’annonce du projet de vente de HIMARS par l’administration Biden intervient alors que le Maroc se rapproche de Washington dans le contexte des accords d’Abraham et de la guerre de la Russie en Ukraine.

L’annonce du projet de vente d’armes américaines intervient également alors que le président algérien Abdel Majid Tebboune devrait se rendre à Moscou le mois prochain pour consolider les liens stratégiques que son pays entretient depuis des décennies avec la Russie, fait observer le site Al-Monitor.

« La vente proposée améliorera la capacité du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures et contribuera à la capacité du Maroc à détecter les menaces et à contrôler ses frontières, contribuant ainsi au maintien de la stabilité et de la sécurité régionales », a déclaré le département d’État dans un communiqué de presse.

« La vente proposée de cet équipement et de ce soutien ne modifiera pas l’équilibre militaire dans la région », précise le communiqué.