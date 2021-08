Les USA favorables à une réunion à Alger des pays voisins de Libye

L’ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a rencontré à Tunis le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et s’est félicité de la réunion qui sera organisée par l’Algérie et à laquelle participeront les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye , rapporte le site The Libya Observer.

- Publicité-

« Les États-Unis se félicitent de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à stabiliser la Libye et la région, et à garantir le retrait des forces étrangères, y compris les combattants étrangers et les mercenaires », a tweeté l’ambassade des États-Unis.

Au cours de la réunion, Lamamra a informé le diplomate des projets de l’Algérie d’accueillir cette réunion pour soutenir les élections en Libye et les efforts visant à arrêter la propagation de la violence émanant du sud de la Libye.

Il convient de noter que l’Algérie accueillera, les 30 et 31 août, une réunion des ministres des affaires étrangères de la Libye, de l’Égypte, de la Tunisie, du Soudan, du Tchad et du Niger, tandis que les médias algériens ont confirmé que des représentants du Secrétaire général des Nations unies et de l’Union africaine assisteront à cette réunion.