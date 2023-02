Les végétaux envahissent l’innovation automobile

Des tomates aux ananas, du pissenlit à l’agave, les constructeurs automobiles, des marques à petit budget aux marques de luxe, proposent des alternatives de matériaux incroyables et de nouvelles technologies de pneus pour rendre les futures voitures durables de l’intérieur.

Dans un long article richement documenté, le site de la firme multinationale Continental (Continental), sous-traitant automobile et fournisseur de produits et services de mobilité, passe en revue les principales innovations technologiques automobiles qui ont lieu actuellement et qui constitueront votre siège ou votre pneu dans les années à venir.

Consciente de l’impact environnemental des matériaux utilisés dans les véhicules, l’industrie automobile est en avant-garde de l’innovation dans le domaine des matériaux afin de proposer des solutions de rechange durables et à faible impact, qui aident l’environnement sans pour autant compromettre la qualité.

Mais, l’article a le mérite d’insister sur la mise à profit des fibres végétales issues de divers végétaux et des plantes comme la cellulose ou encore les tomates, les agaves pour nourrir ces innovations automobiles et qui peuvent intéresser énormément les chercheurs et innovateurs tunisiens.

Les matériaux intelligents et adaptatifs sont également en augmentation dans la production automobile, selon cet article.

Des cristaux piézoélectriques, qui captent l’énergie des objets en mouvement et la convertissent en énergie électrique, aux matériaux à mémoire de forme et aux plastiques électroactifs, nous pouvons nous attendre à de nombreuses applications intelligentes dans les années à venir, écrit-il.

Des cristaux piézoélectriques ont déjà été intégrés dans le tarmac de routes très fréquentées pour capturer l’énergie des vibrations des véhicules.

Les cristaux de quartz se chargent électriquement lorsqu’ils sont déformés sous une contrainte mécanique. C’est ce qui est appelé en physique l’effet piézoélectrique.

On dit que sur un tronçon d’autoroute de 10 miles, les cristaux pourraient générer suffisamment d’électricité pour alimenter une ville de 100 000 habitants. Mais imaginez que de tels éléments puissent être incorporés dans la voiture réelle pour aider à alimenter les véhicules électriques.