Les véhicules asiatiques ont le vent en poupe en Tunisie

1.586 (dont 160 MG) véhicules d’origine chinoise, ont été vendues au cours des cinq dernier mois, en Tunisie, contre 99 à fin mai 2018. Des ventes, parfois en hausse de plus de 5.000 % comme pour la Foto ou de 126 % comme pour la Dongfeng. Une autre marque, la Zhejiang, fait son entrée en 2019, avec déjà 75 unités écoulées.

En y ajoutant les 2.670 autres sud-coréennes et japonaises, on totalisera 4.256 véhicules asiatiques, sans compter les 810 Mahindra du groupe Zouari, dont les ventes ont progressé de 279 % entre mai 2018 et mai 2019 selon les statistiques de l’agence de transport terrestre en Tunisie. Les asiatiques représenteraient ainsi 26,45 % du marché de l’automobile en Tunisie.