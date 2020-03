Les véhicules saisis seront rendus à cette date !

Les véhicules privés qui seront saisis à partir de ce vendredi 27 mars 2020 pour usage non justifié ne seront rendus à leurs propriétaires qu’après la levée du couvre-feu et des mesures de confinement général, a expliqué Walid Hakima, porte-parole de la direction générale de la sécurité nationale à Mosaique fm.

Le ministère de l’Intérieur et la direction générale de la sécurité nationale ont décidé de recourir à la saisie des véhicules car le retrait des permis de conduire et des cartes grises n’étaient pas suffisants. Environ 12 mille permis et cartes grises ont été retirés, a-t-il précisé