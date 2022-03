Les voitures plus chères  de 5%.En cause, les semi-conducteurs!

Durant les deux premiers mois de la présente année, le marché automobile en Tunisie a connu une baisse de 10% par rapport à la période correspondante de 2021 en raison du manque de puces automobiles dites semi-conducteurs, d’une part, et de l’instabilité mondiale, d’autre part.

Une source officielle à la chambre syndicale nationale des concessionnaires et des constructeurs automobiles a expliqué à African Manager que cette pénurie mondiale s’est traduite par une diminution du nombre de voitures neuves importées sur le marché local concernant la majorité des marques.

Sachons que les semi-conducteurs transmettent les opérations via des circuits électroniques à utiliser dans toutes les unités de contrôle de la voiture, à commencer par les freins, l’accélération, la direction, le contrôle de l’air, les pneus et les capteurs.

La même source a souligné que cette pénurie, accompagnée d’une détérioration du taux de change du dinar par rapport aux devises étrangères en raison de la crise russo-ukrainienne, a entraîné une augmentation comprise entre 3 et 5% des prix des voitures neuves en Tunisie.

Elle a ajouté que les prix des voitures d’occasion ont suivi le mouvement et enregistré une hausse depuis le début de cette année en raison de la rareté des voitures neuves.

Selon les statistiques obtenues par African Manager , le nombre des voitures qui ont été proposées sur le marché tunisien par les concessionnaires agréés, au cours des premiers mois de cette année, a atteint environ 6 055 voitures de différents types et marques, contre 6759 unités durant la même période de l’année dernière, soit une baisse estimée à 10,42%.

Pour le mois de février, le nombre de voitures commercialisées était de l’ordre de 3 326 environ, contre 3 911 au cours du même mois de l’année dernière.

Les Coréennes en tête du podium

S’agissant des marques Coréennes « Hyundai » et « Kia », elles ont conservé la première place des voitures les plus vendues en Tunisie, car ces dernières années ont vu une entrée nette et régulière de ce type de voitures sur le marché local et même international, ce qui montre que ces marques ont récemment gagné la confiance des Tunisiens.

Pour ce qui est des chiffres, la marque sud-coréenne « Hyundai » a été la marque automobile la plus vendue en Tunisie au cours des premiers mois de cette année, avec 1 308 voitures, par rapport aux ventes de la même période de 2021, qui s’élevaient à 1 320 unités.

La « Kia » sud-coréenne est arrivée en deuxième position enregistrant 717 voitures vendues au cours des premiers mois de 2022, contre 827 unités au cours de la même période de l’année dernière.

En revanche, malgré la baisse des ventes de voitures européennes ces dernières années sur le marché local, la marque allemande « Volkswagen », a réussi à revenir parmi celles qui sont les plus vendues en Tunisie pour se classer troisième, avec 436 voitures vendues au cours de la période mentionnée contre 469 unités vendues au cours de la même période de 2021.

Concernant la quatrième position, elle a été occupée par la marque chinoise « Haval », avec 407 voitures vendues au cours des deux premiers mois de cette année, contre 151 voitures vendues au cours de la période correspondante une année plus tôt.

Rappelons que la physionomie actuelle du marché de l’automobile en Tunisie ne reflète pas la véritable popularité de certaines marques, au motif que certaines « marques » n’ont pas vu leurs commandes satisfaites comme c’est usuellement le cas, et ce en raison de la pénurie enregistrée chez les maisons- mères suite à la crise mondiale mentionnée précédemment.

Certains experts dans l’industrie automobile dans le monde estiment que les pertes directes causées par le manque de puces conductrices et semi-conductrices dans le secteur automobile pourraient dépasser les 60 milliards de dollars à l’échelle internationale.

Le parc automobile en Tunisie, c’est , en résumé, 2,5 millions de voitures, dont plus de la moitié ont plus de 10 ans, sachant que 50 000 voitures de différentes catégories sont importées chaque année, dont 80 % sont des voitures de petite cylindrée.

Il est à noter que le secteur des concessionnaires et constructeurs automobiles comprend 36 concessionnaires et plus de 10 constructeurs automobiles.