Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine a assuré, mercredi, à Djerba, que » les vols programmés de et vers la Tunisie se poursuivent à un rythme normal et qu’il n’y aucun changement ou annulation », suite à l’attentat perpétré, mardi soir, aux abords de la synagogue de la Ghriba.

Présidant, ce matin, à Djerba, une cellule de crise chargée de suivre la situation des touristes et le dispositif de sécurité interne dans les hôtels, en coordination avec le ministère de l’intérieur et les autorités régionales, Belhassine a souligné l’importance de la réactivité et de l’efficacité de l’intervention des forces de l’ordre.

Et d’affirmer « la poursuite de la confiance en la Tunisie « , ajoutant que » l’ensemble des intervenants continuent d’œuvrer afin d’assurer la réussite de la saison touristique et de garantir les meilleures conditions d’accueil et de séjour, aux touristes » .

» Aucun pays n’est aujourd’hui à l’abri de ce type d’attaque « , a insisté le ministre, saluant, dans ce contexte, la solidarité des Tunisiens qui reste nécessaire pour contribuer à l’essor économique du pays.

Le ministre du Tourisme poursuivra sa visite, tout au long de cette journée, à Djerba, afin de faire le suivi de la situation des touristes présents sur l’île.

Deux pélerins de nationalité tunisienne et française et trois agents de la garde nationale ont été tués lors d’un attentat terroriste survenu mardi soir aux abords de la synagogue de la Ghriba, à Djerba, selon le ministère de l’Intérieur.

« L’assaillant est un agent de la garde nationale maritime de Aghir Djerba qui a tué son collège avec son arme personnelle, avant de s’emparer de l’arme de la victime et de ses munitions ».

L’agent a tenté ensuite d’accéder aux abords de la synagogue de La Ghriba et a délibérément ouvert le feu et tiré à l’aveugle sur les unités sécuritaires déployées sur les lieux qui ont riposté et l’ont empêché de parvenir à la synagogue avant de l’abattre.

Selon le ministère de l’Intérieur, quatre sécuritaires ont blessés, outre 4 autres personnes blessées, à des degrés divers, suite à cette opération, ils on été transportés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

La synagogue ainsi que ses environs ont été bouclés. Les visiteurs qui se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur ont été sécurisés. L’enquête est en cours pour démasquer le mobile de cet attentat.