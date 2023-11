Les yachts au service de la contrebande !

La Tunisie importe de l’étranger, avec les devises fortes, les cigarettes que les trafiquants réexportent illégalement à l’aide des yachts vers l’Italie, a accusé, vendredi 24 novembre, via Radio Shems FM, le président de l’Institut des conseillers fiscaux, le fiscaliste Lassaad Dhaouadi qui a réclamé le contrôle des yachts amarrés dans les ports de plaisance, notamment les yachts étrangers.

Il a révélé que plusieurs marchandises font l’objet de contrebande au moyen de ces yachts, dont les cigarettes, les liqueurs et le corail, parlant même d’étrangers coupables d’investissements fictifs à l’aide de montants modiques ne dépassant pas 500 euros, en particulier dans le secteur des bureaux d’études. Il a demandé une plus grande vigilance de la part des services administratifs concernés, notamment l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation.