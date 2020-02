L’Espérance bat le CA Bizertin (2-0) et creuse davantage l’écart sur ses poursuivants

L’Espérance sportive de Tunis a consolidé son avance en tête du classement du championnat de la Ligue 1 de football professionnel après sa victoire devant le CA Bizertin (2-0) en match en retard de la 15e journée, disputé mercredi au stade de Zarzouna.

Les deux réalisations de Fedi Ben Choug à la 66e et de Bilel Ben Saha à la 67e ont ainsi permis à l’Espérance de consolider son leadership avec 41 points, soit dix points d’écart sur le dauphin sfaxien.

Le CA Bizertin qui aura essuyé sa 10e défaite de la saison n’arrive toujours pas à se détacher de la zone de relégation, demeurant avant-dernier avec 11 points à une seule longueur de la lanterne rouge.

Mercredi 19 février:

A Zarzouna

CA Bizertin – Espérance ST 0-2

Déjà joués:

Dimanche:

Club Africain – CS Hammam-Lif 0-0

JS Kairouan – US Ben Guerdane 0-1

US Tataouine – AS Soliman 1-0

Samedi:

US Monastir – ES Sahel 1-2

US Métlaoui – CS Sfaxien 0-1

CS Chebba – Stade Tunisien 2-0

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. Espérance ST 41 15 13 2 0 31 7 +24

2. CS Sfaxien 31 15 10 1 4 19 12 +7

3. US Monastir 28 15 8 4 3 20 9 +11

4. Stade Tunisien 27 15 8 3 4 17 12 +5

5. Club Africain 24 15 9 3 3 19 5 +14

6. ES Sahel 23 15 6 5 4 17 12 +5

7. US Ben Guerdane 22 15 6 4 5 17 19 -2

8. CS Chebba 18 15 5 3 7 16 19 -4

9. AS Soliman 17 15 5 2 8 16 17 -1

10. CS Hammam-Lif 13 15 3 4 8 12 23 -11

11. US Tataouine 12 15 3 3 9 8 17 -9

12. JS Kairouan 12 15 4 0 11 12 28 -16

13. CA Bizertin 11 15 3 2 10 13 28 -15

14. ES Metlaoui 10 15 2 4 9 8 17 -9