l’Espérance de Tunis nie tout contact avec un autre entraineur

L’Espérance Sportive de Tunis a nié tout contact avec un entraîneur étranger ou tunisien pour remplacer l’actuel coach Mouine Chaabani.

Dans un communiqué publié vendredi sur son site officiel, le club sang et or a affirmé que les informations circulant ces derniers jours au sujet d’un nouvel entraîneur ne sont pas fondées, assurant que le staff technique de l’équipe seniors s’attelle actuellement à préparer le programme de rééducation et d’entrainement des joueurs pendant le confinement pour leur permettre de garder leur forme.

Des rumeurs ont circulé récemment sur un possible intérêt du club pour l’entraineur de Zamalek Patrice Carteron ou celui de l’US Monastir Lassaad Chebbi.