L’Espérance de Tunis pour renverser la vapeur face à Sundowns et passer au dernier carré

Battue lors du match aller à Pretoria par les Sud-africains de Mamelodi Sundowns (1-0), l’Espérance de Tunis tentera de renverser la vapeur ce mardi à Radès, à l’occasion du match retour de la Ligue des champions d’Afrique de football, pour décrocher une place dans le dernier carré, pour la troisième année consécutive.

Après une défaite qui a suscité de nombreuses critiques, principalement à cause du schéma défensif adopté par le nouvel entraîneur, Maher Kanzari, qui a engendré une faible possession du ballon, les coéquipiers de Mohamed Amine Tougai sont appelés à réagir en privilégiant un jeu offensif et plus dynamique et démontrer une meilleure maîtrise du ballon, afin de renverser la situation et valider leur ticket pour le prochain tour.

Le représentant tunisien sera ainsi dans l’obligation de corriger les erreurs commises au match aller, ce qui nécessite en premier lieu une révision de l’animation offensive, une bonne gestion du match et une lecture efficace de l’adversaire, indépendamment des changements à apporter à la formation de départ.

Appelés à l’emporter sur un large score, les coéquipiers de l’Algérien Youcef Belaïli auront la lourde tache d’être prêts techniquement et physiquement pour percer la défense sud-africaine et afficher une force de caractère face à la pression psychologique, sans négliger leurs tâches défensives pour éviter d’encaisser un but qui pourrait leur coûter cher et compliquer davantage leur mission.

Maher Kanzari pourra, de ce fait, renouveler sa confiance au gardien Béchir Ben Saïd, compte tenu de sa bonne performance lors du match aller et de la confiance qu’il a apportée à la défense. De plus, il est attendu que le duo de l’axe de la défense composé de l’Algérien Mohamed Amine Tougai et de Hamza Jelassi soit reconduit, ainsi que le latéral gauche Mohamed Amine Ben Hamida. Quant à la position de latéral droit, il semblerait que le staff technique sera contraint de continuer à compter sur Raed Bouchniba, malgré une prestation décevante lors du match aller, en l’absence de Mohamed Ben Ali qui n’a pas encore récupéré de sa blessure, et d’Elyès Bouzayène, en manque de rythme.

Le milieu de terrain, qui sera le centre de la bataille tactique entre Maher Kanzari et Miguel Cardoso, connaitra par ailleurs quelques changements, par rapport au match aller, avec la possibilité de reconduire le Nigérian Ogbelo comme pivot aux côtés de Houssem Tka, pour la récupération, la couverture et même la relance, tandis que Abulramane Konaté complètera le trio du milieu. Quant à l’animation offensive, elle sera fort probablement confiée au Brésilien Yan Sasse qui, malgré sa prestation en demi-teinte à Prétoria, sera privilégié à Chiheb Jebali, qui pourra être remplaçant, à défaut d’être titulaire.

Les milliers des supporters sang et or attendus au stade Hammadi Agrebi suivront, par ailleurs, de prêt une attaque structurée autour de trois éléments, où l’Algérien Youcef Belaïli devra retrouver sa place habituelle dans le couloir gauche, tandis que le Sud-Africain Elias Mukwana occupera le poste d’ailier droit. Le poste d’attaquant central sera confié soit au Brésilien Rodrigo Rodrigues ou à Achraf Jabri, afin d’assurer la profondeur offensive face à une équipe dont la défense est considérée comme le maillon faible du système de jeu.

L’équipe espérantiste devra toutefois rester vigilante devant une équipe sud-africaine qui cherchera, de son côté, à verrouiller les espaces et à contenir les points forts offensifs de son adversaire, en exerçant un marquage individuel sur ses éléments clés, comme ce fut le cas lors du match aller. Mamelodi tentera également de mettre à profit ses atouts offensifs, notamment avec Shalulile et Ribeiro, dans les contre-attaques.

Pour rappel, le match sera dirigé par l’arbitre sénégalais, Issa Sy, tandis que le Kenyan Peter Waweru sera en charge de la VAR.

- Publicité-