L’Espérance de Tunis remporte le duel à distance avec l’US Monastir et s’adjuge le titre

Le suspense aura perduré jusqu’au bout voire jusqu’aux dernières minutes de jeu lors de la 10e et dernière journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, pour voir enfin l’Espérance sportive de Tunis sacrée, champion de l’édition 2021-2022.

Ce dimanche, la formation sang et or avait son destin entre ses mains et négociait un duel à distance avec son concurrent direct et co-leader l’US Monastirienne.

Pour son dernier match de la saison, match qui aura vu également deux cadres de l’équipe, à savoir Sameh Derbali et le capitaine Khalil Chammam raccrocher les crampons, le club de Bab Souika était parvenue à s’imposer devant la lanterne rouge l’US Ben Ben Guerdane (2-1) au bout d’un match laborieux.

Les protégés de Nabil Maaloul s’était, pourtant, vus menés au score dès la 6e sur un but de Fakhreddine Oujiqui avait profité d’une erreur défensive de Heni Amamou, avant de pouvoir revenir au score peu avant la fin du temps réglementaire par le biais de Mohamed Ali Ben Hammouda.

Ilyes Chetti avait, ensuite, délivré ses coéquipiers en signant le but de la victoire et du sacre à la 90e+7.

L’Espérance termine ainsi en tête de classement, place qu’elle n’avait pas quitté depuis le début des play-offs avec 24 points, à deux longueurs du dauphin monastirien, qui s’était contenté du nul face au CS Sfaxien (2-2).

En effet, l’affiche du stade Taieb Mhiri de Sfax, n’était pas mois alléchante que celle de Radès.

Les monastiriens qui étaient allé jouer la gagne et espérer un faux pas de l’Espérance, avaient très vite vu leurs chances compromises ayant été menés 0-2 dès la première mi-temps (Chedi Hammami 21e et 35e).

Les protégés de Faouzi Benzarti étaient parvenu à réagir dans un sursaut d’orgueil et à égaliser grâce à Roger Ahoulou (71e) et Youssef Abdelli (88e).

Néanmoins, devant un adversaire coriace et qui jouait lui aussi une place en coupe de la CAF, les fils de la capitale du Ribat avaient du se résigner au nul.

Ils terminent la course au titre à la place du dauphin avec 22 points et se consoleront en jouant la prochaine édition de la Ligue des champions d’Afrique.

Les sfaxiens demeurent, quant à eux, 3es avec 16 et disputeront la coupe de la CAF.

La dernière affiche de la 10e journée, opposait l’Etoile sportive du Sahel au Club africain au stade olympique de Sousse avec à la clé la quatrième place qualificative pour la coupe de la CAF.

Cette place revenait finalement aux clubistes à la faveur du nul vierge concédé devant une formation étoilé mal en point depuis quelques journées.

Le Club africain termine 4e avec 16 points devant son adversaire du jour (5e, 13 points).

