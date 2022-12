L’espérance de vie des Américains au plus bas pour la deuxième année consécutive

Covid, cancer, maladies cardiaques, consommation de drogues et overdoses… Pour la deuxième année consécutive, l’espérance de vie des Américains a chuté et atteint son niveau le plus bas depuis 1996, selon les données du Centre de contrôle des maladies et du Centre national des statistiques sanitaires de prévention rapportées par CNN.

L’espérance de vie aux États-Unis est en moyenne plus courte de deux ans et demi en 2021, les Américains vivant globalement jusqu’à 76,4 ans, selon les dernières données.

« Ce que nous voyons en termes de schémas de mortalité, c’est en grande partie dû à la pandémie de Covid-19 », explique au média américain Robert Anderson, chef des statistiques de mortalité au Centre national des statistiques sanitaires de prévention.

Le Covid-19 est à l’origine d’un décès sur huit en 2021, contre un décès sur dix en 2020. La pandémie demeure ainsi la troisième cause de mortalité dans le pays, après les maladies cardiaques, premier facteur de mortalité, et le cancer, deuxième facteur. A elle trois, ces causes sont à l’origine de la moitié des décès aux États-Unis en 2021.