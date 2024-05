21 morts et des dizaines de blessés dans de nouvelles frappes contre des déplacés à Rafah

Un nouveau raid aérien israélien a visé, mardi, al-Mawasi dans l’ouest de Rafah, une zone où des tentes ont été installées pour héberger les Palestiniens déplacés.

Il s’agit également d’une zone humanitaire désignée vers laquelle les autorités israéliennes ont demandé aux Palestiniens de fuir.

« Parmi eux, 13 femmes ont été tuées. Les forces israéliennes ont pris pour cible une autre zone de tentes de fortune où la plupart des personnes étaient des femmes et des enfants », a déclaré Hind Khoudary, d’Al Jazeera, en direct de Deir el-Balah.

« Il n’y a pas d’hôpital à Rafah. Tous les blessés et les morts ont été transférés à l’hôpital de l’International Medical Corps. Il n’y a pas d’ambulances.

« C’est catastrophique et horrible d’être blessé et de ne pas pouvoir être transféré d’un endroit à l’autre à cause du manque de carburant. Depuis plus de trois semaines, rien n’est entré dans la bande de Gaza », a-t-elle ajouté.

