L’Espérance échoue à rejoindre le duo de tête, le Club Africain réalise la bonne opération du week-end

L’Espérance sportive de Tunis n’est pas parvenue ce dimanche à rejoindre les duos de tête du classement; le CS Sfaxien et l’US Monastir, en allant concéder le nul (0-0) au Bardo dans le derby tunisois contre le Stade Tunisien, pour le compte de la huitième journée de la ligue1.

Les “sang et or” qui leur manque encore un match, ont buté sur un stade tunisien en forme et surtout bien organisé, ayant notamment réussi à gérer les points fort de l’Espérance et à failli même marquer en toute fin de partie sur deux occasions nettes.

Grâce au point du nul, l’Espérance de Tunis se retrouve troisième (16 points) à deux longueurs du duo de tête, tandis que le Stade tunisien conserve son rang (6e, 14 points), demeurant ainsi encore proche du peloton de tête.

La bonne opération a été réalisée par le Club Africain qui continue sur sa belle lancée avec un 7e succès aux dépens du Club Athlétique bizertin (2-0).

La première mi-temps avait suffit pour les clubistes pour sceller le sort du match. Bassirou Compaoré a ouvert le score très tôt (6e) pour le CA, avant que Yassine Chammakhi ne double la mise à la 39e.

A la faveur de cette victoire, le CA grimpe à la 4e place en totalisant 15 points, tandis que les cabistes, qui peinent encore à trouver leur équilibre, perdent du terrain sur leur concurrents et se retrouvent 9e avec 7 points.

Après le Club africain, seule l’Etoile du Sahel a gagné son match dans une série d’affiches dont trois sur les cinq matches programmés pour ce dimanche, se sont soldés par un nul vierge.

Les étoilés se sont, néanmoins, imposés difficilement à domicile face au promu l’AS Soliman, grâce à l’unique réalisation de Mortadha Ben Ouannes (SP) à la 70e.

En dépit, de cette victoire, l’Etoile demeure 7e avec 13 points, tout comme l’AS Soliman qui conserve son 11e rang après avoir concédé sa 5e défaite de la saison.

Dans le reste des matches de ce dimanche, le CS Hammam-Lif (10e, 6pts) a concédé le nul blanc sur sa pelouse et devant son public avec l’ES Métlaoui (13e, 2pts) et c’est, également, sur un nul vierge qu’a débouchée la confrontation de la Chebba entre le Croissant sportif de la place (8e, 11pts) et l’US Tataouine toujours lanterne rouge (14e, 2pts).