L’Espérance ST s’impose devant l’Etoile du Sahel 2-0

TUNIS, 25 nov 2023 (TAP) – L’Espérance sportive de Tunis a réussi l’entame de sa nouvelle campagne africaine en Ligue des champions de football, en s’imposant devant l’autre représentant tunisien dans la compétition, l’Etoile sportive du Sahel (2-0), en match comptant pour la première journée de la phase de poules (Groupe C), disputé samedi au stade Hamadi Agrébi de Radès.

Les buts espérantistes ont été signés; Yann Sasse à la 60e et Yassine Meriah à la 64e sur penalty.

Lors de la deuxième journée, les sang et or se déplaceront à Oum Durman pour y affronter Al Hilal du Soudan le 1er décembre prochain, tandis que les étoilés recevront les angolais du Petro Luanda le 2 décembre.

