L’esprit tunisien d’innovation technologique explose

« Fibre textile à partir du recyclage des polymères plastiques », « Production d’un biodiesel à partir des déchets d’olive », « Recyclage des déchets du thon et d’autres poissons pour la synthèse de produits riches en oméga 3 », «Recyclage et valorisation des déchets des pneus en Libye ».

Ce sont là quatre projets économiques tunisiens parmi un ensemble de 16 projets tout aussi innovants, attractifs et respectueux de l’environnement les uns que les autres, devant être présentés par des opérateurs tunisiens pour financement et partenariat à 200 opérateurs économiques d’autres pays dont 100 japonais lors d’un séminaire prévu pour vendredi 26 août, à Tunis.

Aux cotés de ces quatre projets intéressant l’économie verte et bleue, neuf projets appartiennent au domaine de l’intelligence artificielle et technologie spatiale. Ils s’intitulent respectivement :

« Rééducation des malades assistée par l’Intelligence artificielle », « Solutions d’irrigation intelligente », « Applications mobiles pour la supervision et le contrôle des cultures de café, des raisins ainsi que d’autres produits agricoles », « Solutions pour l’optimisation de la consommation d’énergie et le contrôle de l’empreinte carbone », « Fabrication des systèmes robotiques et des robots mobiles », « Production de drone pour le contrôle de la gestion dans le domaine agricole », « Industrialisation des Nano Satellites », « Création d’un centre d’excellence africain pour l’intelligence artificielle », « Partenariat public Privé pour le parc technologique de la Manouba ».

Signature de contrats

Les trois autres projets sont à caractère médical et pharmaceutique. Ils sont intitulés : « Système d’information avancé pour les services de réanimation hospitaliers », « Centre africain pour la formation digitale médicale », « Clinique médicale multidisciplinaire tuniso-ivoirienne en Côte d’Ivoire ».

La ministre de l’Industrie, des énergies et des mines, Neila Gongi , et le ministre d’Etat gabonais pour l’Industrie et le commerce, Pacôme Moubelet Boubeya doivent participer à cette rencontre tenue à l’initiative de la chambre tuniso-japonaise de commerce et de l’industrie en marge du TICAD 8 (Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique ) prévue à Tunis pour les 27 et 28 août.

Les 16 projets signalés font partie d’une offre totale de 81 projets que le secteur privé tunisien compte proposer aux investisseurs japonais et partenaires africaines lors de la TICAD 8.

A cet égard, les responsables de la chambre tuniso-japonaise de commerce et de l’industrie ont dit s’attendre, déjà, à la signature de contrats de financement et de partenariat lors du séminaire.

Introduire le « high branding » dans le textile

Au sujet de l’innovation en textile, la Tunisie a intérêt à profiter pleinement de la reprise économique de l’UE afin de relancer le secteur du textile et habillement notamment à travers le repositionnement sur la production des articles de High Branding et à forte valeur ajoutée.

Dans une analyse publiée, mardi, le Centre technique du textile (CETTEX) a recommandé un accompagnement personnalisé des investisseurs pour la concrétisation de leurs projets dans les meilleurs délais.

Le CETTEX a rappelé par ailleurs que la guerre en Ukraine a fait flamber les prix de l’énergie et a imposé une nouvelle redistribution des cartes d’approvisionnement pour les donneurs d’ordres de l’UE et a généré la révision des priorités du consommateur final, proposant de lancer une campagne de lobbying et de négociation pour accéder aux marchés des USA en jeans et prospecter d’autres marchés notamment en Afrique et dans les pays scandinaves…

Le centre recommande également «d’attirer » des investisseurs potentiels dans les projets d’intégration identifiés dans le cadre du pacte de partenariat publique-privé signé en février 2019, outre le lancement d’une campagne de promotion et de communication pour améliorer l’image de secteur à l’étranger en concertation avec la FTTH, le CEPEX et le CETTEX.