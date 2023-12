L’état d’urgence, qui dure depuis 2015, prolongé d’un mois à compter du 1er janvier 2024

L’état d’urgence en Tunisie a été prolongé pour une durée d’un mois à compter du 1er janvier 2024.

En vertu du décret présidentiel n°814 daté du 29 décembre courant, paru au dernier numéro Journal officiel de la République tunisienne, l’état d’urgence est prolongé d’un mois à partir du 1er janvier 2024 jusqu’au 30 janvier 2024 sur l’ensemble du territoire.

Fin novembre 2015, l’état d’urgence a été décrété sur l’ensemble du territoire, à la suite d’une attaque terroriste contre un bus de la Garde présidentielle survenue à Tunis et ayant fait 12 morts et 16 blessés. Depuis cette attaque, l’état d’urgence a été prolongé à plusieurs reprises et pour des périodes variables.

Rappelons que L’état d’urgence est une situation de crise dans laquelle les pouvoirs publics sont investis de pouvoirs spéciaux pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Ces pouvoirs spéciaux sont cependant théoriquement limités dans le temps et doivent être justifiés par la situation de crise, ce qu’on ne retrouve pas dans le décret 814 de 2023, resté laconique sur cette justification.